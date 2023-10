Temperatur-Rekord mitten im Oktober: Österreich verzeichnet Tropen-Nacht

Von: Johannes Welte

In Eisenstadt im Burgenland konnte man bei angenehmen 21,3 Grad im Freien seinen Aperol genießen. © imago stock&people

Der Oktober sorgt in Österreich für Temperaturrekorde: In der Nacht auf Sonntag sank das Thermometer im Osten der Alpenrepublik in vielen Orten nicht unter 20 Grad. Meteorologen sprechen von einer Tropennacht.

Eisenstadt – Der Oktober ist eigentlich die Zeit, in der sich das Laub der Bäume in Rot und Gelb getaucht wird, die Herbststürme es von den Ästen reißen und die ersten Nachtfröste den Boden fest gefrieren lassen. Am Wochenende war von diesem ungemütlichen Szenario aber nichts zu spüren, im Gegenteil. Es war in Mitteleuropa für die Jahreszeit viel zu warm.

Wetter in Österreich: Im Burgenland war es nachts warm wie im Hochsommer

In Österreich war das Wetter sogar außerordentlich mild, vor allem Osten. In der Hauptstadt des Burgenlandes Eisenstadt herrschten Temperaturen, die zum nächtlichen Bummel durch die Straße einluden, einen Aperol auf der Terrasse eines im Straßencafés inbegriffen – wenn es nicht gerade etwas windig wurde: Das Thermometer fiel laut wetteronline in der Nacht nur auf 21,7 Grad. Das ist ein neuer Rekord und eine Temperatur, wie sie sonst im Hochsommer vorkommt.

Seit Beginn der Aufzeichnungen gab es in einem Oktober noch nie Tiefstwerte über 20 Grad in Eisenstadt. Die bisher wärmste Nacht erlebten die Eisenstädter im Oktober 1975 mit 17 Grad. Auch in anderen Städten und Gemeinden wurden alte Rekorde überboten: In Wiener Neustadt im Niederösterreich wurden minimal 20,9 Grad gemessen, in Gumpoldskirchen im Weinviertel konnte man den ersten Heurigen bei 20,6 Grad auch bei angenehmen 20,6 Grad im Freien schlürfen.

Gassirunde am frühen Morgen bei 23 Grad

Meteorologen sprechen im deutschen Sprachraum in Nächten, in denen die Lufttemperatur zwischen 18 und 6 Uhr Weltzeit in zwei Metern Höhe nicht unter 20 Grad Celsius fällt, von Tropennächten, da das sonst in niederen Breiten normal ist. Der Nebeneffekt war: Beim Aufstehen war es rund um Wien noch am wärmsten, in Wiener Neustadt konnte man die morgendliche Gassirunde laut heute.at bei 23 Grad genießen.

Neben einer wolkenreichen Nacht war auch kräftiger bis stürmischer Westwind für die hohen Temperaturen am Morgen verantwortlich. Dann drehte der Wind von West auf Nord und kältere Luft sickerte ein. Das ist aber nur vorübergehend, ab Dienstag setzt sich auch im Osten der Alpenrepublik wieder Hochdruckeinfluss mit viel Sonne durch.

Nach kurzer Schwächephase kommt der Oktober-Sommer zurück

Ab Mittwoch sind wieder bis zu 27 Grad zu erwarten, üblich wären zu dieser Zeit im Jahr etwa 16 bis 17 Grad. „Damit zeichnet sich selbst jetzt schon ab, dass auch dieser Monat mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich zu warm ausfallen wird“, heißt es bei heute.at. Dabei wurde der bis dato wärmste Oktober der Messgeschichte erst voriges Jahr registriert. Das Observatorium am Sonnblick bei Salzburg zeigt an: Heuer gab es schon 17 rekordwarme Tage, allerdings keinen einzigen rekordkalten.

