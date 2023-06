Orte in Österreich sind von der Außenwelt abgeschnitten und das nächste Unwetter naht bereits

Gewitter, Starkregen, Hagel

Es ist heiß und schwül in Österreich. Unwetter sorgen für einen hohen Schaden. Auch für Donnerstag gelten Wetterwarnungen.

Wien – Das Wetter ist sommerlich und birgt die Gefahr von Unwettern. In Deutschland sind heftige Gewitter mit Tornadogefahr, Superzellen und Hagel möglich. Und auch in Österreich ist die Wetterlage brisant. Am Mittwochabend zog ein Unwetter über Teile des Nachbarlandes. Die Aussichten für Donnerstag sind nicht unbedingt besser.

+ Auch am Donnerstag kann es in Österreich zu Unwettern kommen. (Symbolbild) © Screenshot GeoSphere Austria/Martin Gerten/dpa

Heftige Unwetter in Österreich: Riesige Hagelkörner und Erdrutsche - zwei Orte abgeschnitten

Hagel, Erdrutsche, entwurzelte Bäume: In Österreich richtete ein Unwetter am Mittwoch großen Schaden an. Im Bundesland Kärnten sind am Abend teils acht Zentimeter große Hagelkörner gefallen, wie Polizei und Feuerwehr berichteten. Auf der Kurznachrichtenplattform Twitter teilte eine Userin Bilder, die die Hagelkörner zeigen sollen.

Aufgrund erhöhter Energiemengen & Windscherung liegt die Hauptgefahr der heutigen Gewitter beim Großhagel.

5 cm und mehr gab es am Nachmittag z.B. im Raum Mürzzuschlag, Kindberg, Flattnitz & rund um den Katschberg.

📸 Matthias Kohlweiss, Elke Redemann, Lisi Reiter @skywarnaustria pic.twitter.com/zPsYa9tLDS — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 21, 2023

Andernorts gingen Erdrutsche ab. Schlamm- oder Gesteinsmaterial versperrte Straßen, Bäume wurden entwurzelt und Häuser abgedeckt. Ersten Berichten nach sei aber niemand verletzt worden. In Kremsbrücke (Kärnten) sei ein Auto fast völlig von einer Mure verschüttet worden, berichtete die Polizei. Bei Rennweg steckten Polizeistreifen und Anwohner zeitweise zwischen mehreren Muren fest. Teils versperrten entwurzelte Bäume die Fahrbahnen. Straßen im Gebiet des Unwetters wurden zunächst gesperrt.

Die Aufräumarbeiten dauerten laut dem Nachrichtenportal oe24.at auch noch am Donnerstagvormittag an. Wie die Nachrichtenseite unter Berufung auf den Radiosender Ö1 berichtete, soll die Katschberg Straße (B99) aufgrund eines Handrutsches bei Gmünd gesperrt sein. Es bestehe Erdrutschgefahr, zwei Ortschaften seien nicht erreichbar. Rund 1.000 Haushalte hätten keinen Strom. Schon Ende Mai fegten Unwetter über Österreich hinweg.

Österreich-Wetter: Warnung vor Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel - nächstes Unwetter rollt an

Schon am Donnerstag sind jedoch erneut Unwetter möglich. Das Wetter ist „sommerlich heiß und schwül“, wie die GeoSphere Austria informiert. Die Temperaturen könnten auf 29 bis 36 Grad steigen. Für den gesamten Donnerstag wird vor der Hitze gewarnt.

„Gegen Abend trifft von Westen eine Kaltfront ein, durch welche das Gewitterpotential ansteigt, diese Gewitter können auch heftig ausfallen“, so die Experten weiter. Die Wetterkarte von GeoSphere ist größtenteils gelb eingefärbt. Demnach gilt eine Warnung vor Gewittern für weite Teile Österreichs (siehe Bild) bis Freitagmorgen.

+ Gelb eingefärbt zeigt die Wetterkarte von GeoSphere eine Warnung vor Gewittern. © Screenshot GeoSphere Austria

Die Gewitter „bringen gebietsweise Starkregen sowie starke bis stürmische Böen und lokal auch Hagel“, so die Warnung. Es könne zu kleinen Erdrutschen sowie lokal überflutete Straßen kommen, heißt es etwa. Im Mai schob ein Bergrutsch ein halbes Dorf in Österreich Richtung Bayern.

Wetter in Österreich: Diese Temperaturen werden erwartet

In den kommenden Tagen bleibt es in Österreich der Prognose von GeoSphere nach sehr heiß. Temperaturen bis zu 33 Grad sollen erreicht werden:

Freitag, 23. Juni 2023: Im Westen und Norden 22 bis 28 Grad, im Osten bis zu 31 Grad.

Im Westen und Norden 22 bis 28 Grad, im Osten bis zu 31 Grad. Samstag, 24. Juni 2023: 24 bis 29 Grad.

24 bis 29 Grad. Sonntag, 25. Juni 2023: 24 bis 31 Grad.

24 bis 31 Grad. Montag, 26. Juni 2023: 27 bis 33 Grad.

Noch höhere Temperaturen soll es im Sommer in Deutschland geben. Wetter-Experten fürchten Hitze-Hotspots mit bis zu 40 Grad. (mbr/dpa)

