Blauzungenkrankheit breitet sich in den Niederlanden aus – erste Fälle auch in Deutschland

Von: Anna Laura Müller

Der niederländische Agrarminister warnt vor der Blauzungenkrankheit. Das Virus hat auch Deutschland erreicht. Bisher gibt es keinen Impfstoff.

Den Haag/Luxemburg – Eigentlich galt Deutschland seit 2021 als seuchenfrei von der Blauzungenkrankheit. Diese befällt vorwiegend Wiederkäuer, beispielsweise Rinder, Schafe und Ziegen. Doch nachdem schon die Niederlande eine rasante Ausbreitung erlebt haben, wurde das Virus jetzt auch in der Bundesrepublik nachgewiesen. Schon im Jahr 2019 bereitete ein Ausbruch des gefährlichen Virus deutschen Schafbauern erhebliche Probleme.

In den Niederlanden fing es mit einigen Fällen Anfang September an, inzwischen sind schon über 2500 Betriebe von dem Virus erfasst worden. Bei einem Agrarratstreffen in Luxemburg hat Piet Adema, Agrarminister der Niederlande, Alarm geschlagen und seine Sorge über eine weitere Ausbreitung bekräftigt.

Blauzungenkrankheit breitet sich rasant aus - auch deutsche Betriebe betroffen

Adema fand im Zuge einer Stellungnahme, die er zusammen mit Deutschlands Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und dem belgischen Amtskollegen David Clarinval veröffentlichte, deutliche Worte. Die aktuelle Situation in seinem Land sei alarmierend. „Es gibt einen großen Ausbruch“, so Adema. Nach Ansicht Özdemirs ist eine Impfung der derzeit einzig effektive Schutz vor der Seuche. Sie könne drohende Handelseinschränkungen vermeiden und zudem den Tieren großes Leid ersparen.

Doch es gibt ein großes Problem: Ein zugelassener Impfstoff für die Blauzungenkrankheit, der an den aktuellen Serotyps 3 angepasst ist, befindet sich im Moment noch nicht auf dem Markt.

Eine von der Blauzungen-Krankheit betroffene Kuh. © dpa

In Deutschland bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) am 13. Oktober, dass das Virus auch hierzulande wieder auftritt. Die Blauzungenkrankheit konnte in einem Betrieb im Kreis Kleve (Nordrhein-Westfalen) bei Schafen nachgewiesen werden. Das Labor des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit lieferte die entsprechenden Ergebnisse.

Es folgte der amtliche Verdacht der Blauzungenkrankheit durch das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz am 23. Oktober. In Niedersachsen hatten Proben aus einem Betrieb im Landkreis Ammerland diesen untermauert. Nach Ministeriumsangaben steht eine Bestätigung des FLI in diesem Fall aber noch aus.

Übertragung über blutsaugende Mücken

Für den Menschen ist die Blauzungenkrankheit ungefährlich. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kann sie aber „erhebliche Schäden an Viehbeständen“ verursachen. Die Behörde bekräftigt auf ihrer Homepage die Notwendigkeit, mehr als nur nationale Maßnahmen zu ergreifen. Die Blauzungenkrankheit sei eine grenzüberschreitende Krankheit. Das Virus wird laut FLI über blutsaugende Mücken übertragen, und nicht direkt von Tier zu Tier.

Für Schafe hatte sich zuletzt auch eine andere Gefahrenquelle in Deutschland ergeben: Wolfsangriffe auf die Tiere häuften sich.