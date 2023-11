Jugendlicher stirbt nach Schüssen an Schule in Offenburg – Minderjähriger Schütze (15) ging wohl gezielt vor

Von: Sarah Neumeyer

Nach einem gezielten Schuss eines Mitschülers ist ein Jugendlicher in Offenburg gestorben. Die Polizei nennt erste Details zu einem möglichen Motiv.

Update vom 9. November, 19.31 Uhr: Nach dem schrecklichen Vorfall an einer Schule in Offenburg werden vereinzelt Details bekannt: Bei dem Todesschützen, der gezielt auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben soll, handelt es sich um einen 15-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, wurde für den dringenden Tatverdächtigen noch am selben Abend in Untersuchungshaft angeordnet. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Schüler stirbt durch Schüsse an Schule in Offenburg – Minderjähriger Schütze ging wohl gezielt vor

Update vom 9. November, 18.13 Uhr: In einer Schule in Offenburg ist ein Jugendlicher wohl durch die Hand seines gleichaltrigen Mitschülers getötet worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, gingen gegen 12 Uhr mehrere Notrufe wegen Schüssen in der Waldbachschule im Präsidium ein.

Die ersten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen schwer verletzten Jugendlichen. Nach aktuellen Stand der Ermittlungen ist der mutmaßliche Täter wohl gezielt in einem Klassenzimmer auf den Jugendlichen zugegangen und hat mindestens einmal mit einer Handfeuerwaffe auf ihn geschossen. Die Bild berichtet dabei von einem gezielten Kopfschuss, vonseiten der Polizei ist das nicht bestätigt.

Großeinsatz der Polizei an einer Schule in Offenburg, nachdem ein Jugendlicher einen Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe erschossen hatte. © Christina Häußler/Imago

Die Polizei geht derzeit von einem persönlichen Motiv aus. Wie der Jugendliche an die Waffe gekommen ist, mit der er den tödlichen Schuss auf einen Gleichaltrigen abgegeben hat, ist unklar. Noch am selben Abend soll der mutmaßliche Schütze einer Ermittlungsrichterin wegen Totschlags vorgeführt werden.

Jugendlicher stirbt nach Schüssen an Schule in Offenburg - Mutmaßlicher Täter wohl ein Mitschüler

Erstmeldung vom 9. November, 17.32 Uhr:

Ein schwerbewaffneter SEK-Beamter steht in der Nähe der Waldbachschule in Offenburg (Baden-Württemberg). Dort waren Schüsse gefallen. © Christina Häußler/Einsatz-Report24/Imago

Offenburg – Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in Offenburg ist das Opfer gestorben. Der Minderjährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag mit.

Der gleichaltrige mutmaßliche Täter war nach dem Angriff in einem Klassenzimmer festgenommen worden – die Ermittler gehen von einem „persönlichen Motiv“ für die Tat aus. (dpa)