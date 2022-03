Fliegende Taxis? Tests in europäischer Metropole – Einsatz bei Olympischen Spielen 2024 geplant

Von: Patrick Huljina

Zu den Olympischen Spielen 2024 sollen in Paris Flugtaxis im Einsatz sein. © IMAGO / Cover-Images

Die Olympischen Spiele 2024 finden in Paris statt. Um schnell von A nach B zu gelangen, sollen Besucher dann bereits Flugtaxis nutzen können.

Paris - Es klingt ein wenig nach Science Fiction, doch könnte schon bald Realität werden. Während der Olympischen Spiele 2024 in Paris sollen fliegende Taxis zum Einsatz kommen. In der französischen Hauptstadt haben bereits Tests mit den Flugtaxis des deutschen Herstellers Volocopter begonnen.

Fliegende Taxis: Erste Tests unter „realen Bedingungen“ in Paris

Nachdem im vergangenen November bereits ein Testgelände für Luftmobilität auf dem Flugplatz Pontoise nahe Paris eingeweiht wurde, sind nun erste Tests unter „realen Bedingungen“ gestartet. Das teilten die städtischen Pariser Verkehrsbetrieben (RATP), die für das Projekt zuständig sind, via Twitter mit.

Zunächst gehe es um das Messen von Lärm und Vibrationen in Zusammenarbeit mit der Zivilluftfahrtbehörde und Lärmschutzexperten. Anders als ein Hubschrauber mit einem oder zwei Rotoren verfügt das Flugtaxi über rund ein Dutzend elektrisch angetriebener kleiner Rotoren an der Oberseite. RATP postete auf Twitter Bilder und Videos der Flugtaxi-Tests.

Flugtaxis in Paris: Einsatz bei Olympischen Spielen 2024 geplant

Eine ins Auge gefasste Einsatzmöglichkeit von Flugtaxis während der Olympischen Spiele in Paris besteht darin, die verschiedenen Flughäfen der Stadt mit einigen Sportstätten zu verbinden. Der Verkehr in der französischen Hauptstadt stockt bereits ohne Großereignis häufig. Die Erreichbarkeit der Sportstätten während Olympia dürfte somit zu einer Herausforderung werden. Die Flugtaxis sollen da Abhilfe schaffen. Bis zur Aufnahme eines Probebetriebs sowie Flügen mit Passagieren sind allerdings noch Zulassungen erforderlich.

Das Flugtaxi-Startup Volocopter mit Sitz in Bruchsal bei Karlsruhe verspricht sich laut einer Mitteilung von dem mehrstufigen Test- und Marktentwicklungsprogramm in Zusammenarbeit mit der französischen Zivilluftfahrtbehörde, dass elektrische Flugtaxis im Großraum Paris eingeführt werden können. Das Unternehmen strebt außerdem die Aufnahme kommerzieller Flüge in Singapur an.

In Bayern gibt es ähnliche Pläne. Das Start-Up Lilium will ebenfalls Flugtaxis von den Flughäfen München und Nürnberg starten lassen. (ph mit dpa)