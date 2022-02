Corona in Deutschland: 800.000 Infektionen am Omikron-Höhepunkt? RKI veröffentlicht neues Modell

Von: Patrick Mayer, Patrick Huljina

Die Omikron-Welle soll in Deutschland Mitte Februar ihren Höhepunkt erreichen - samt hunderttausender Infektionen täglich. Die Corona-Pandemie im News-Ticker.

Das RKI meldete am Donnerstag erneut Rekorde bei Corona-Neuinfektionen und Inzidenz. (siehe Erstmeldung) Ein Expertenteam des Robert-Koch-Instituts erwartet auf dem Höherpunkt der Omikron-Welle bis zu 800.000 Neuinfektionen am Tag. (siehe Update vom 3. Februar, 18.55 Uhr).

Die Ständige Impfkommission (Stiko) gibt ihre Einschätzung zu Novavax und einer möglichen vierten Impfung ab (siehe Update vom 3. Februar, 10.50 Uhr).

Update vom 3. Februar, 22.40 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) und dessen Chef Lothar Wieler stehen nach jüngst eigenmächtigen Entscheidungen in der Coronavirus-Pandemie in der Kritik. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ/hinter einer Bezahlschranke) nun berichtet, soll es zwischen Wieler und Karl Lauterbach (SPD) zwar knirschen. Der Bundesgesundheitsminister - formal Wielers‘ Vorgesetzter - soll eine Ablösung des RKI-Boss aber nicht in Erwägung ziehen.

Update vom 3. Februar, 22.20 Uhr: Polarisierender Beitrag bei Twitter: Ex-Siemens Chef Joe Kaeser lässt auf einem Flug von Berlin nach München seinem Unmut über ebenfalls anwesender CSU-Politiker freien Lauf. Offenbar mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie schreibt der einstige Konzern-Manager in einem Tweet: „Rechne gerade so ungefähr aus, wie viele davon ich mit meiner Einkommensteuer finanziere… Weiß nicht, ob dieses Geld nicht besser ausgegeben werden könnte“, schrieb der 64-jährige Niederbayer in einem zweiten Posting - und nannte als Beispiele: „Für höhere Bezüge von Pflegekräften, Polizist*innen…und viele Menschen, die täglich WIRKLICH für die Bürger da sind.“

Corona-Pandemie in Deutschland: RKI äußert sich zu Omikron-Welle

Update vom 3. Februar, 18.55 Uhr: Es ist nicht mehr lange hin. In rund zwei Wochen, also Mitte Februar, soll der Höhepunkt der Omikron-Welle in der Coronavirus-Pandemie in Deutschland erreicht sein. Das erklären Bundesregierung und wissenschaftliche Experten gebetsmühlenartig.

Ein Team aus Mitgliedern des Robert-Koch-Instituts (RKI) und der Humboldt-Universität Berlin hat nun in einer Modellierung verschiedene Szenarien für besagten Peak der Ansteckungen mit der Omikron-Variante durchgespielt. Demnach würden bereits geringe Kontaktreduktionen für Entlastung sorgen. Und: Das Abflachen der Welle sei letztlich effektiver als der Versuch, sie komplett zu unterdrücken, so die Experten.

Corona-Pandemie in Deutschland: RKI-Modellierung sieht bis zu 800.000 Neuinfektionen täglich

Strikte und kurze Kontaktreduzierungen würden dagegen zu einem sogenannten Rebound-Effekt führen. Heißt: Die Infektionen würden nach erneuter Aufhebung der Maßnahmen entsprechend stark nach oben gehen. Die Modellierung sieht bezüglich der Ansteckungen aber auch konkrete Zahlen vor.

So sei laut dem vorgelegten Expertenpapier bis zum 1. April in Deutschland mit bis zu 16,5 Millionen Omikron-Infektionen zu rechnen. Im Schnitt würden die Corona-Fälle pro Tag auf dem Höhepunkt der Welle bei etwa 300.000 liegen. Allerdings ist in dem Papier von einer recht breiten Streuung die Rede. Konkret: Es ist laut der Experten möglich, dass binnen 24 Stunden bundesweit bis zu 800.000 Neuinfektionen mit der Omikron-Variante registriert werden.

In der Corona-Pandemie im Fokus: Die PCR-Tests, die Ansteckungen mit dem Virus nachweisen. © IMAGO / Lobeca

Update vom 3. Februar, 17.20 Uhr: Ein Bündnis aus Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen kritisiert Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) mit Blick auf die Corona-Impfstoffe scharf. Ihm wird vorgeworfen, ein Wahlkampfversprechen zu brechen.

Corona-Pandemie in Deutschland: 334.000 Impfungen gegen das Virus am Mittwoch

Update vom 3. Februar, 14.15 Uhr: Obwohl noch immer deutlich weniger Menschen in Deutschland gegen Covid-19 geimpft sind als Kanzler Olaf Scholz (SPD) es sich vorgenommen hatte, verlaufen die Impfungen weiter schleppend. Zahlen des RKI zufolge wurden am Mittwoch 334.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, davon erhielten fast drei Viertel eine Booster-Impfung. Vor einer Woche war bundesweit noch fast die Marke von 500.000 Impfungen pro Tag geknackt worden. Für Dienstag hatten die Behörden 266.000 Impfungen gemeldet – der Rekord war am 15. Dezember 2021 mit 1,6 Millionen Dosen erzielt worden.

Insgesamt haben 75,9 Prozent der Menschen (63,1 Millionen) eine Erstimpfung erhalten. Das Ziel der Bundesregierung, bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona zu impfen, ist verfehlt worden. Ursprünglich wollte die Regierung diese Quote bereits bis zum 7. Januar erreichen. Aktuell sind den RKI-Daten zufolge 20,1 Millionen Menschen in Deutschland nicht geimpft. Das sind 24,1 Prozent der Bevölkerung. Darunter sind auch vier Millionen Kleinkinder, für die bisher noch kein zugelassener Impfstoff existiert.

Das RKI weist seit längerem darauf hin, dass die ausgewiesenen Zahlen als Mindestimpfquoten zu verstehen sind. Eine hundertprozentige Erfassung durch das Meldesystem könne nicht erreicht werden. Das RKI geht davon aus, dass die tatsächliche Impfquote bis zu fünf Prozentpunkte höher liegt als in den Daten sichtbar.

Neuer Novavax-Impfstoff: Stiko-Entscheidung gefallen

Update vom 3. Februar, 10.50 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat sich für die Corona-Impfung mit dem Vakzin des Herstellers Novavax für Menschen ab 18 Jahren ausgesprochen. Zudem befürwortet sie eine zweite Auffrischimpfung für gesundheitlich besonders gefährdete und exponierte Gruppen. Das heißt, eine zweite Booster-Impfung wird für folgende Gruppen empfohlen: Menschen ab 70 Jahren, Menschen in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen. Das teilte das Expertengremium am Donnerstag zu zwei Beschlussentwürfen mit.

Der Novavax-Impfstoff soll neben den bisherigen Corona-Impfstoffen zur Grundimmunisierung mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen bei volljährigen Menschen eingesetzt werden. Für Schwangere und Stillende werde der Impfstoff aktuell jedoch nicht empfohlen. Es handelt sich noch nicht um finale Stiko-Empfehlungen, es läuft nun noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern. Änderungen seien noch möglich.

Die Stiko hat sich für Novavax bei Über-18-Jährigen und eine vierte Corona-Impfung für bestimmte Gruppen ausgesprochen. (Symbolbild) © Sven Simon/Imago

Corona-Lockerungen in Deutschland: Lindner will 2G-Regel im Handel abschaffen

Erstmeldung vom 3. Februar: Berlin - Die Corona-Zahlen steigen weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldete am Donnerstag (3. Februar) erneut Rekordzahlen. Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 236.120 Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 1283,2 an. Damit wurden die bisherigen Höchstwerte vom Vortag mit 208.498 neuen Corona-Fällen und einer Inzidenz von 1227,5 nochmal deutlich übertroffen.

Dennoch werden die Forderungen nach baldigen Lockerungen immer lauter. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellte in einem Bild-Interview einen Plan für „konsequente Öffnungsschritte“ vor. Bundesfinanzminister Christian Lindner schloss sich den Forderungen nach einer baldigen Lockerung der Corona-Regeln an. „Es geht nicht darum, dass jetzt alle Maßnahmen fallen“, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in der RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“ angesichts der steigenden Inzidenzen inmitten der Omikron-Welle.

Aber eine verlässliche Planung sei notwendig. Er verwies darauf, dass am 19. März die gesetzlichen Grundlagen der gegenwärtigen Corona-Maßnahmen auslaufen. Lindner nannte als Beispiel die bundesweite Abschaffung der 2G-Regel im Einzelhandel, die zuletzt Schleswig-Holstein und Hessen angekündigt und weitere Bundesländer wie Bayern aufgrund von Gerichtsbeschlüssen bereits umgesetzt haben. Die Regel richte wirtschaftlichen Schaden an, ohne dass sie einen wirksamen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leiste. „Und deshalb ist 2G im Handel nicht erforderlich, die Maske ist es schon“, betonte Lindner bei RTL und ntv.

Masken dürften auch in den kommenden Monaten alltägliche Begleiter bleiben. © Sven Hoppe/dpa

Stufenplan für Öffnungen gefordert: Zeitpunkt für Lockerungen noch nicht gekommen

Auch die Bundesärztekammer fordert einen Stufenplan für Öffnungsschritte. „Wenn sich das Infektionsgeschehen so entwickelt, wie von Epidemiologen prognostiziert, werden die Fallzahlen von Ende Februar an allmählich sinken“, sagte der Präsident, Klaus Reinhardt, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). „Bund und Länder sollten deshalb vorbereitet sein und möglichst schon jetzt Stufenpläne für Öffnungen vorbereiten, die dann hoffentlich bald umgesetzt werden können.“

Zugleich betonte Reinhardt, dass die Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Moment noch unumgänglich seien: „Die Situation hierzulande ist einfach eine andere als in England oder Dänemark. Deutschland hat die zweitälteste Bevölkerung in Europa und eine im Vergleich zu Dänemark und England niedrige Impfquote unter Älteren.“ In der Altersgruppe der über 60-Jährigen seien immer noch zwölf Prozent nicht geimpft.

Dem Vorstandvorsitzenden der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, zufolge ist der richtige Zeitpunkt für Lockerungen noch nicht gekommen. „Die Krankenhäuser verzeichnen stark steigende Fallzahlen auf den Normalstationen und selbst auf den Intensivstationen werden wieder mehr Covid-Patienten eingeliefert“, sagte Gaß dem RND. „Aber natürlich benötigen wir für die nahe Zukunft, wenn wir die Omikron-Welle hinter uns gebracht haben, klare Perspektiven für Öffnungen“, ergänzte er. (ph mit dpa und afp)