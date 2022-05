Traditionsmarke Onken verschwindet aus Supermarkt-Regalen - nach 80 Jahren

Von: Daniel Großert

Teilen

Die Joghurt-Marke Onken ist schon bald nicht mehr in deutschen Supermärkten zu finden. Mutterkonzern Emmi nimtt die Traditionsmarke aus dem Sortiment.

Hamm - Beim Einkauf im Supermarkt oder Discounter greifen viele Kunden gerne auf bewährte Produkte zurück. Schließlich haben sie in ihrer Ernährung gewisse Routinen. Doch tausende Verbraucher in Deutschland müssen sich künftig umstellen: Eine bekannte Marke verschwindet aus den Regalen - nach mehr als 80 Jahren.

Unternehmen Onken Hauptsitz Moers Dachorganisation Emmi AG

Onken: Nach 80 Jahren verschwindet die Traditionsmarke aus Supermarkt-Regalen

Kunden des Molkereiproduktherstellers Onken müssen jetzt stark sein: Joghurt und Quark des 1940 in Moers in Nordrhein-Westfalen gegründeten Unternehmens werden ab Sommer nicht mehr in Supermärkten und Discountern in Deutschland verkauft.

Das teilte der Schweizer Emmi-Konzern, der die Marke mittlerweile vertreibt, mit. Wer bei Rewe, Edeka, Kaufland und Co. bislang immer die Onken-Produkte gekauft hat, muss sich ab Ende Juni 2022 eine Alternative suchen.

Keine Onken-Produkte mehr im Supermarkt: „Fehlende Wachstumsperspektiven“ einer der Gründe

Als Grund für den drastischen Schritt nennt das schweizerische Unternehmen „fehlende Wachstumsperspektiven im hart umkämpften deutschen Markt für Joghurt und Quark“ und eine „unzureichende Ertragslage“ bei den Onken-Produkten. Stattdessen will Emmi sich nach eigenen Angaben auf Produkte wie Ready-to-drink-Kaffee oder Käsespezialitäten konzentrieren - „profitable Wachstumssegmente“, wie es in der Mitteilung heißt.

„Die Entscheidung, unser Onken-Sortiment vom deutschen Markt zu nehmen, ist uns nicht leichtgefallen“, erklärte Dr. Elisabeth Wagner-Wehrborn, Geschäftsführerin von Emmi Deutschland. Angesichts beschränkten Wachstumspotenzials und anhaltend steigender „Inputkosten“ sei der Schritt aus wirtschaftlicher Sicht aber notwendig gewesen.

Kunden bekommen die steigenden Kosten in der Branche momentan zu spüren: Die Preise für Milch und Käse steigen noch weiter als ohnehin schon. „Insgesamt ist das Onken-Geschäft in Deutschland für die Emmi Gruppe von marginaler Bedeutung“, teilte das Unternehmen mit.

Onken-Produkte verschwinden Im Sommer 2022 aus deutschen Supermarktregalen. © teutopress/Imago

Emmi nimmt Onken-Produkte vom Markt - außer in Großbritannien

Onken wurde 1940 aus der Taufe gehoben, als Hermann Onken die „An- und Verkaufsgenossenschaft vereinigter Milchproduzenten“ in Essen übernahm und sie als „Donau-Molkerei-Produkte Onken & Co. KG“ weiterführte. Das in Moers beheimatete Unternehmen machte sich vor allem im Bereich von Joghurt und Speisequark einen Namen.

2004 übernahm die Oetker-Gruppe das Unternehmen, bevor sieben Jahre später der Emmi-Konzern aus der Schweiz die Rechte an der Marke kaufte. Nun kommt nach mehr als 80 Jahren das Aus. Jedoch verschwindet Onken nicht überall vom Markt: In Großbritannien werden die Produkte weiter verkauft, wie Emmi erklärte. Dort sei die Marke „gut positioniert“ und zähle „bei großformatigen Fruchtjoghurts zu den führenden Anbietern“.

Während Onken-Produkte in den genannten Supermarktketten verschwinden, bringt Edeka dafür ein neues Produkt in die Regale.