„Hallo Dieb“: Opfer bietet Langfinger ungewöhnlichen Deal an – „Da ist jemand sehr naiv“

Von: Yasina Hipp

Wenn Fahrräder geklaut werden, ist das besonders ärgerlich. Nur in seltenen Fällen taucht das gestohlene Rad wieder auf, hier versucht es ein Opfer mit einem Deal.

Karlsruhe – Diebstahl ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Oftmals haben die Dinge, die gestohlen werden, einen großen Wert für die Besitzer. Erst kürzlich zeigte das die Baumarkt-Kette Hornbach, von deren Filialen Buchstaben gestohlen wurden. Auch in Filialen des Lebensmittel-Discounters Lidl wappnet man sich offensichtlich gegen Langfinger und versieht Lebensmittel im Kühlregal mit einer Diebstahl-Sicherung. Besonders beliebt bei Dieben sind seit jeher Fahrräder. Gerade Radl-Besitzer in Großstädten können davon ein Lied singen. Ein Opfer eines Fahrraddiebstahls in Karlsruhe versucht nun, mithilfe eines Deals mit dem Täter wieder an sein Rad zu kommen.

Fahrraddiebstahl: „Du bringst das Bike noch diese Woche vollständig und intakt wieder.“

Auf der Instagram-Seite „notesofgermany“ findet sich der ungewöhnliche Aushang. So schreibt der Fahrradlose: „Hallo Dieb, das Rad war ein Geburtstagsgeschenk!“ und schlägt dem Dieb einen Deal vor: „Du bringst das Bike noch diese Woche vollständig und intakt wieder. Dann ziehe ich die Anzeige bei der Polizei zurück.“ Das Ganze ist versehen mit einem Foto des Fahrrads. Ein sportliches Mountainbike, an dem sogar noch die Geburtstags-Luftballons festgebunden sind. Die Instagram-Community zeigt sich aber skeptisch, ob der Aushang wirklich etwas bringt.

Instagram-User sind pessimistisch: „Da ist aber jemand sehr naiv.“

Trotz des mühevollen Aushangs ist die Instagram-Community sich sicher, dass das Fahrrad nicht wieder auftaucht. So schreibt einer: „Der Ansatz der Idee ist okay. Aber unwahrscheinlich, dass der Dieb soviel Anstand hat den Deal einzugehen“, ein anderer meint nur: „Da ist aber jemand sehr naiv“. Andere User liefern Tipps wie Rad versichern oder einen GPS-Chip daran befestigen. Dafür ist es zumindest bei dem gestohlenen Mountainbike nun zu spät, außer der Dieb lässt sich auf den Deal ein und bringt das Rad zurück.