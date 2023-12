Dieses Foto soll „eine der besten optischen Täuschungen“ ever zeigen – Sehen Sie den Clou?

Von: Armin T. Linder

Sehen Sie das spektakuläre Detail an diesem Foto? © Arron Bevin

Das ist doch nur eine einfache, normale Mauer, oder? Von wegen. Etwas an diesem Foto hat es in sich. Doch zuerst sieht es kaum jemand.

München - Eine Mauer. Eine ganz normale Mauer. Ach, und irgendwo zwischen zwei Backsteinen steckt ein kleines Steinchen. Das ist alles, was die meisten zunächst bei einem Foto sehen, das bereits seit längerem im Netz kursiert.

Doch das Bild hat es in sich. Denn es enthält ein Detail, das zuerst fast niemandem auffällt. Doch wenn es mal so weit ist, sehen die meisten nichts anderes mehr. Das zeigt sich etwa in den Kommentaren bei Bored Panda, wo öfter solche faszinierenden Fotos gezeigt werden. Haben Sie es schon bemerkt?

„Ich dachte, es ist ein Stein in einem Spalt“, schreibt etwa ein Nutzer. „Ich sehe es immer noch nicht“, hadert ein anderer.

Spektakuläre optische Täuschung: Mauer-Foto zeigt Zigarre

Ein User klärt auf - und schildert auch, wie es ihm ins Auge stach. „Als ich es zum ersten Mal sah (vor Monaten), sah ich einen Stein/Kiesel zwischen den Backsteinen... aber dann hat mein Gehirn umgeschaltet zu was es wirklich ist. Und jetzt kann ich die Zigarre nicht mehr ‚entsehen‘, egal, wie sehr ich schiele oder meinen Kopf drehe.“ Ganz recht: In der Mauer steckt eine Zigarre. Falls Sie diese immer noch nicht bemerken, haben wir sie für Sie umkreist:

Da ist sie, die Zigarre. © Arron Bevin

Wahrscheinlich handelt es sich um eine echte Zigarre und um keine optische Täuschung. Die besteht vielmehr daraus, dass man sie zuerst nicht erkennt. Dann aber nichts anderes mehr sieht.

Mauer-Foto mit Zigarre sorgt seit Jahren für Begeisterung

Das skurrile Foto wurde schon 2016 von einem Facebook-Nutzer veröffentlicht. Als „eine der besten optischen Täuschungen, die ich je gesehen habe“. Zehntausende Likes, Kommentare und Teilungen kamen zustande. Auch dieses Hörsaal-Foto enthält ein verblüffendes Detail. (lin)