Origineller Start in die Kanervalssaison: Schwules Prinzenpaar feiert Hochzeit 

Premiere in Sachsen-Anhalt

+ © dpa Um seine Liebe zu besiegeln, sägt das Prinzenpaar gemeinsam einen Baumstamm durch. © dpa

In der Kleinstadt Blankenburg fand zum Karnevalsstart eine echte Premiere statt. Zum ersten Mal in der Geschichte schloss ein schwules Prinzenpaar am 11.11. um 11.11 Uhr den Bund fürs Leben.