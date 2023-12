Sturmflut droht: Orkan Zoltan rauscht auf Deutschland zu – „wirklich großer und schwerer Sturm“

Von: Victoria Krumbeck

Vor den Feiertagen zieht ein Sturm durch Deutschland. Im Norden wird eine Sturmflut erwartet. Der Reiseverkehr könnte stark beeinträchtigt werden.

München – Das Wetter dreht kurz vor Weihnachten noch mal so richtig auf. Am Donnerstag (21. Dezember) und Freitag (22. Dezember) kommt Sturm Zoltan auf Deutschland zu. Dabei sind Orkanböen mit bis zu 140 km/h möglich. Schon jetzt wird mit einer Sturmflut im Norden gerechnet. Zusätzlich sind Auswirkungen auf den Reiseverkehr zu erwarten, da umgefallene Bäume vor allem Bahnreisende verhindern können.

Orkan Zoltan braust auf Deutschland zu: „Wirklich großer und schwerer Sturm“

Bereits am Donnerstag erreicht der Sturm ganz Deutschland. Am Mittag rechnet Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel mit den ersten Orkanböen im Norden. Der Wind erfasst bis zum Abend auch den restlichen Teil des Landes. An der Nord- und Ostseeküste sind am Donnerstag Böen von rund 120 km/h zu erwarten. In der Mitte Deutschlands erreicht der Wind eine Stärke von 80 bis 100 km/h und im Süden etwas stärker, mit einer Windstärke von rund 100 km/h. Auch Orkanböen sind möglich. Zudem bringt der Sturm viele Schauer mit sich.

Passanten kämpfen mit dem Wind und ihren Regenschirmen. Kurz vor Weihnachten trifft Orkan Zoltan auf Deutschland. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Der Höhenorkan kann aufgrund des Schnee- und Regenschauers auch bis zum Boden durchschlagen, wie Schenk erklärt. An der Nordseeküste kann es zu drei Sturmfluten hintereinanderkommen. „Es könnte sogar eine schwere Sturmflut in Hamburg dabei sein“, prognostiziert der Meteorologe. Am Freitag lässt der Wind langsam nach, im Norden ist dennoch mit einem Windmaximum von 130 km/h zu rechnen. Im Süden sind am Freitag sogar Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h über den Bergen möglich.

Orkan Zoltan trifft auf Deutschland: Beeinträchtigungen im Reiseverkehr erwartet

„Das ist ein wirklich großer, schwerer Sturm. Ein Orkan, den man ernst nehmen sollte“, warnt der Meteorologe. Am Freitagabend zieht Zoltan dann weiter in den Osten, sodass sich die Wetterlage am Samstag wieder beruhigt. Dennoch wird es auch an und nach Weihnachten windig und stürmisch.

Aufgrund des Unwetters ist mit Verhinderungen im vorweihnachtlichen Reiseverkehr zu rechnen. Umgestürzte Bäume könnten Oberleitungen der Bahn beschädigen und den Zugverkehr stark beeinträchtigen. „Bäume haben im nassen Erdreich kaum noch Halt und wenn jetzt noch viel Wind dazu kommt, können diese reihenweise umfallen und für Behinderungen sorgen“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung dem Wetterportal wetter.net. So kurz vor den Feiertagen könnte es noch zu einem Weihnachtschaos kommen. (vk)