Extreme Wetterlage droht: Rekord-Sturm knallt mit 200 km/h auf Europa

Von: Martina Lippl, Alina Schröder

Der Westen Europas steht vor einer brisanten Wetterlage. Orkan Ciarán könnte mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h und massiven Wellen aufschlagen.

München – Die extreme Wetter-Lage zeichnet sich bereits seit einigen Tagen ab. Nun rüsten sich Regionen Europas für den Orkan Ciarán – internationaler Name des Tiefdruckgebiets, das in Deutschland als Emir bekannt ist. Meteorologen prognostizieren Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h und Wellen von bis zu 10 Metern Höhe.

Extreme Sturmböen: Orkantief Emir (international „Ciarán“) trifft auf England und Frankreich

Orkan Emir (international Ciarán) steuert auf die Westküste Europas zu. In Teilen Großbritanniens gibt es Hochwasser-Warnungen. © Danny Lawson/dpa

Der heftige Sturm soll vor allem den westlichen Teil Europas treffen – mit einem Fokus auf Westfrankreich, insbesondere die Bretagne und den Ärmelkanal. In Deutschland werden ab Donnerstag (2. November) abgeschwächte Ausläufer, vor allem im Bereich der Nordsee, erwartet. Mehrere Fährverbindungen im Ärmelkanal sind bereits gestrichen worden. Die Airline Condor hat ihre Passagier- und Frachtverbindungen zwischen den Kanalinseln und Großbritannien für Mittwoch und Donnerstag abgesagt. Auch das Fährunternehmen DFDS hat Fahrten zwischen dem französischen Dieppe und dem englischen Newhaven gestrichen.

Der britische Wetterdienst Met Office warnt vor umherfliegenden Trümmerteilen, Gebäudeschäden und Überschwemmungen. Es könnten auch Zugverbindungen unterbrochen und Straßen gesperrt werden. Insbesondere die Küstenregionen im Südwesten und Südosten Englands sind betroffen. Auf den Kanalinseln werden Windböen von bis zu 152 km/h erwartet. Am späten Mittwochnachmittag gab es 29 Hochwasserwarnungen für England, Schottland und Wales. In Teilen Nordirlands wurden laut Mirror bereits Überschwemmungen gemeldet.

Rekord-Sturm rollt auf Europa zu: Britischer Wetterdienst warnt vor starken Böen

Es wird erwartet, dass Orkan Ciarán am Mittwochabend (1. November) mit voller Kraft auf Großbritannien trifft. Die stärksten Böen erwartet der britische Wetterdienst zwischen 3 und 11 Uhr am Donnerstag. Eine Regenwarnung wurde unter anderem für Ostengland, London, den Südosten, den Südwesten und Wales ab 18 Uhr am Mittwoch ausgegeben.

Frankreich rüstet sich für Rekord-Sturm mit Böen bis 170 km/h – Alarmstufe Rot im Norden

Das Sturmtief Ciarán soll Frankreich am Mittwochabend (1. November) gegen 20 Uhr erreichen. Der französische Wetterdienst Météo-France warnt vor extremem Wind, hohem Wellengang und starkem Regen. Auf der Plattform X veröffentlicht Météo-France eine aktualisierte Karte mit seiner Prognose. Windstärken von 150 bis 170 km/h könnten an der Küste in der Bretagne bei Finistère, Côtes-d‘Armor und Manche erreicht werden. Auf hoher See sind laut Wetterexperten von wetter.de Böen von bis zu 200 km/h nicht ausgeschlossen.

Orkan Ciarán: Die Vorhersagekarte für das Sturmtief von Méteo-France am 1. November. © Screenshot X/ Meteo-France

An der französischen Atlantikküste haben mehrere Gemeinden in der Gironde entschieden, ihre Strände zu schließen, so franceblue.fr. Ob das Sturmtief Emir (international Ciarán) bisherige Rekorde bricht, ist noch unklar.

Laut dem französischen Fernsehsender BFMTV ist Ciarán nicht mit dem Sturm Lothar aus dem Dezember 1999 vergleichbar. Lothar durchquerte damals ganz Frankreich mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h. Nach den Vorhersagen könnte Ciarán zu den 40 größten Stürmen seit 1980 zählen. Und am Samstag (4. November) soll bereits das nächste Orkantief die Atlantikküste Frankreichs treffen. Auch in Deutschland soll das Wetter eher grau und regnerisch bleiben.

