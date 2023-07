Orkantief Poly fordert erstes Todesopfer – Unwetter rauscht auf Deutschland zu

Von: Martina Lippl

Unwetter-Alarm in Deutschland. Der Wetterdienst verschärft die Warnlage am Mittwoch. Sturmtief Poly fegt über Deutschland. In den Niederlanden gibt es bereits ein Todesopfer.

München – Autobahnen sind gesperrt, Schulen und Parks teils geschlossen. In den Niederlanden sorgt Sturmtief Poly am Mittwochvormittag für Chaos. Eine Frau kam ums Leben, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. Es wurden bereist Orkanböen bis zu 146 km/h gemessen. Erste Ausläufer des „Sommersturms“ sind bereits in Deutschland zu spüren. Alarmstufe Rot gilt, laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) für den Norden Deutschlands, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Der DWD warnt Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h.

Beaufort-Skala/ Grad * Bezeichnung Windgeschwindigkeit Kilometer pro Stunde (km/h) Beispiele für die Auswirkungen des Windes im Binnenland Bft 7 steifer Wind 50 bis 61 km/h fühlbare Hemmungen beim Gehen gegen den Wind, ganze Bäume bewegen sich Bft 8 stürmischer Wind 62 bis 74 km/h Zweige brechen von Bäumen, erschwert erheblich das Gehen im Freien Bft 9 Sturm 75 bis 88 km/h Äste brechen von Bäumen, kleinere Schäden an Häusern (Dachziegel oder Rauchhauben abgehoben) Bft 10 schwerer Sturm 89 bis 102 km/h Wind bricht Bäume, größere Schäden an Häusern Bft 11 orkanartiger Sturm 103 bis 117 km/h Wind entwurzelt Bäume, verbreitet Sturmschäden Bft 12 Orkan ab 118 km/h schwere Verwüstungen

*Quelle: Ausschnitt DWD Beaufort-Skala

Sturmtief Poly ist klein, aber stark. In wenigen Stunden fegt es über Deutschland hinweg. Die Kaltfront quert von West nach Ost. In den kommenden Stunden zieht Sturmtief Poly über die Nordsee in Richtung Dänemark, teilt der DWD in seiner aktuellen Unwetterinformation mit.

Unwetter in Deutschland: DWD gibt Alarmstufe Rot für den Norden Deutschland heraus

„Ab den Mittagsstunden wird im Nordwesten teilweise Chaos herrschen, das gilt für Bahn- und Straßenverbindungen, dann Bäume werden umstürzen und Verbindungen blockieren“, teilt Meteorologe Dominik Jung Chef vom Wetterdienst Q.met in einer Pressemitteilung mit.

Besonders im Norden ist die Wetterlage extrem: „An der Nordsee droht voller Orkan und das mitten in der Urlaubszeit. Die Campingplätze sind gut besucht. Da sollte man sich schnellstmöglich in Sicherheit begeben. An der Nordsee besteht zudem die Gefahr einer Sturmflut!“

Bis zum späten Mittwochabend droht laut dem DWD im Raum Bremen, dann Hamburg und schließlich Schleswig-Holstein eine hohe Sturmgefahr. Dann erst schwächt sich Orkantief Poly ab. Die Aussichten in den nächsten Tagen sind wechselhaft, mit einzelnen Schauern und Gewittern.

Sturmtief Poly fegt über Deutschland: Der DWD warnt vor Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 km/h. © Screenshot DWD Unwetterkarte/ imago

Nach dem Unwetter geht nach den aktuellen Prognosen mit einer extremen Wetterlage in Deutschland weiter. Für das Wochenende ist eine kurze Hitzewelle angesagt. Die Maximalwerte steigen, laut DWD, am Samstag bis auf 34 Grad, am Sonntag sogar bis auf 35 Grad, am Oberrhein örtlich bis auf 37 Grad. (ml)