Oscar-Preisträger Alan Arkin ist tot: „Einzigartig talentierte Naturgewalt“

Von: Kilian Bäuml

Schauspieler Alan Arkin ist gestorben. Bekannt war er unter anderem für seine Rolle im Film „Little Miss Sunshine“ für den er einen Oscar erhielt.

München – Viele Zuschauer haben ihn über den Film „Little Miss Sunshine“ kennen und lieben gelernt. Jetzt ist es Zeit sich von Alan Arkin zu verabschieden, denn mit 89 Jahren ist der bekannte Schauspieler am 29. Juni in Kaliforniern gestorben, wie seine Agentin unter Berufung auf seine Familie mitteilte. Angaben zur Todesursache wurden bisher nicht gemacht. Der US-amerikanischen Zeitung People sagte sein Sohn: „Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt, sowohl als Künstler als auch als Mensch. Er war ein liebevoller Ehemann, Vater, Groß- und Urgroßvater, wurde verehrt und wird uns sehr fehlen.“

In seiner Zeit als Schauspieler wirkte Arkin in mehr als 100 Film und Fernsehproduktionen mit und wurde im Jahr 2019 sogar mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles verewigt.

US-Schauspieler Alan Arkin ist mit 89 Jahren gestorben. Er wurde insgesamt viermal für den Oscar nominiert. © Billy Bennight/Imago

Arkin wurde 1934 in Brooklyn als Sohn russisch-deutsch-jüdischer Einwanderer geboren und erhielt im Laufe seiner Karriere große Aufmerksamkeit und viele Auszeichnungen. Unter anderem war der Schauspieler viermal für den Oscar nominiert. Gleich für seine erste Rolle erhielt er eine Oscar-Nominierung für den Film „Die Russen kommen! Die Russen kommen!“ - der Start in eine lange und erfolgreiche Karriere.

Alan Arkin ist tot: Er spielte in über 100 Filmen und erhielt für den Film „Little Miss Sunshine“ den Oscar

Letztlich konnte er den begehrten Preis als bester Nebendarsteller für den Film „Little Miss Sunshine“ für sich gewinnen. Der Film ist ein Höhepunkt in der Karriere des Darstellers, dabei handelte es sich um einen Überraschungserfolg. Arkin spielte den mürrischen Großvater der Protagonistin, die an einem Kinder-Schönheitswettbewerb teilnimmt.

Auch in späteren Jahren konnte Arkin weiter Erfolge als Schauspieler verbuchen, so spielte er beispielsweise im Jahr 2012 im Thriller „Argo“ an der Seite von Ben Affleck, für den er seine letzte Oscar-Nominierung erhielt. Zuletzt hatte er im Jahr 2020 für den Film „Spenser Confidential“ vor der Kamera gestanden. Im vergangenen Jahr war der Schauspieler noch im Film „Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss“ zu hören, in welchem er eine Sprechrolle übernahm.

Oscar-Preisträger Alan Arkin war nicht nur als Schauspieler tätig

Arkin arbeitete auch als Regisseur, Drehbuchautor und Sänger. Mit seiner Band „The Tarriers“ hatte er 1956 mit dem Song „The Banana Boat Song“ einen Hit. Das Lied wird heute vor allem mit Harry Belafonte in Verbindung gebracht. Leider ist Arkin nicht der einzige bekannte Schauspieler, der in diesem Jahr gestorben ist, auch Toni Erdmann-Schauspieler Peter Simonischek ist im Alter von 76 Jahren gestorben. (kiba/afp)