Warum versteckt ausgerechnet ein Hase die Ostereier? Populärste Theorie geht auf ein Missgeschick zurück

Von: Momir Takac

Teilen

Ein beliebter Osterbrauch in Deutschland ist die Eiersuche. Die bunten Eier bringt bekanntlich der Hase. Aber wieso eigentlich ausgerechnet dieses Tier?

München - Weihnachten und Ostern gelten als wichtigste Feiertage des Christentums. Doch nicht nur für Gläubige sind es wichtige Feste, auch Kinder lieben sie. Kein Wunder, gibt es an Weihnachten doch Geschenke, und zu Ostern die beliebte Eiersuche.

Die bunt bemalten Eier, die es zu finden gilt, hat für gewöhnlich der Hase versteckt. Aber warum eigentlich gerade er? Warum nicht etwa eine Henne, die sowieso die Eier legt? Dass ausgerechnet der Osterhase die Eier bringt, ist nicht abschließend geklärt. Es gibt vielmehr unterschiedliche Ansätze.

Wieso bringt ein Hase die Ostereier? Weil sich ein Osterlamm im Backofen einmal verformt hat?

Der populärste Ansatz ist der des missglückten Osterlamms. Früher wie heute backt man zum Osterfest traditionell ein Brot oder Kuchen in Form eines Lamms. Das Tier gilt als Symbol für das christliche Osterfest. Einmal, so die Legende, soll sich ein Brot im Ofen derart verformt haben, dass es keinem Lamm, sondern einem Hasen glich. Geboren war der Osterhase.

Als wahrscheinlicher gilt allerdings, dass der Brauch des Eierversteckens im 18. Jahrhundert von Protestanten kultiviert wurde. Während es in der katholischen Kirche üblich war, gefärbte Ostereier zu weihen, wurde dies in evangelischen Gegenden zunächst angeprangert. Doch um 1800 entstand gerade im protestantischen Bürgertum die Idee einer familiären Ostereiersuche.

Warum versteckt der Osterhase die Eier? Es könnte etwas mit der Suche nach Futter nach dem Winter zu tun haben

Dass Tiere die Ostereier verstecken, geht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Allerdings gab es eine bunte Vielfalt. Je nach Gegend tat dies mal Hahn, der Fuchs, der Storch oder der Kuckuck. Dass es dann doch der Hase wurde, entstand wahrscheinlich aus Erklärungsnot. Ein beliebter Brauch in Deutschland ist auch das Feiern von Fasching. Doch woher kommen die Begriffe Fasching, Karneval und Fastnacht?

Um den Kindern zu erläutern, wie die Eier in die Nester kommen, wurde der Hase herangezogen. Dieser sei durch sein ständiges hin und her hoppeln viel flinker als ein Huhn, deshalb könne man ihn auch nie entdecken.

Es gibt aber noch eine plausiblere Erklärung. Im Frühling kam der sonst so scheue Hase in die Dörfer, um nach dem Winter Futter zu suchen. Gesehen hat man ihn dabei selten. Also unterstellte man ihm, dass er bei der Suche die Ostereier gleich mitbrachte und versteckte. Bestimmt haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum die Banane krumm ist.