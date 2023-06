Otto-Waalkes-Song „Friesenjung“ plötzlich auf Platz 3 der Charts – doch wer ihn hört, erkennt es kaum wieder

Von: Steffen Maas

Ein Remix des 30 Jahre alten Comedy-Ohrwurms „Frisenjung“ von Otto Waalkes erobert die Charts. Beim Ostfriesen mussten die Musiker Joost Klein und Ski Aggu aber erst betteln.

Emden – Über Landes- und Generationsgrenzen hinweg rockt ein Musik-Projekt die deutschen Charts. Und mittendrin: Der Ostfriese Otto Waalkes. Sein Hit „Friesenjung“ ist 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung plötzlich wieder in aller Munde – beziehungsweise in aller Ohr. Doch so ganz wie früher klingt die Ode des gebürtigen Emdeners an das Ostfriesland und seine Inseln nicht.

Niederländer und Berliner legen Otto Waalkes‘ „Frisenjung“ neu auf – und stürmen die Charts

Denn was der niederländische Musiker Joost Klein und der Berliner Rapper Ski Aggu als Neueinsteiger direkt auf Platz 3 der offiziellen deutschen Charts gehievt haben, ist musikalisch deutlich schneller und inhaltlich deutlich derber als Ottos Version aus dem Jahr 1993 – für die der Ostfriese selbst bei Musiklegende Sting und seinem Werk „Englishman in New York“ humoristisch abgekupfert hatte.

Ostfriese Otto Waalkes hat gut Lachen: Weil der niederländische Friesenjung Joost Klein sich Rapper Ski Aggu geschnappt und einen Hit produziert hat, ist auch der 74-Jährige auf Platz 3 der Charts. (Montage) © SEPA.Media/Imago/Offizielle Deutsche Charts/Screenshot

Das verbindende Element scheint der Deich und die Liebe zur Ländlichkeit zu sein: Denn Musiker Klein kommt aus der niederländischen Provinz Friesland und schnappte sich das Sample von Ottos Comedy-Hit, drehte ordentlich am Tempo und der Tonhöhe und nutzte es für den Refrain seines neuen Projektes. Bevor es zur Veröffentlichung und dem Chart-Erfolg kam, war jedoch einiges an Bettelei beim 74-jährigen Ostfriesen notwendig.

Joost Klein und Ski Aggu betteln öffentlichkeitswirksam: „Bitte, Otto, bitte!“ aus tausenden Kehlen

Denn ohne Ottos Einwilligung: keine Veröffentlichung. Dafür bettelten die beiden Social-Media-Experten dann auch schon mal ganz medienwirksam. Mitte Mai ging Rapper Ski Aggu beim Konstanzer Campus Festival öffentlich auf die Knie und spannte sogar das Publikum mit ein: „Bitte, Otto, bitte!“ schallte es übers Gelände.

„Ihr habt meine Erlaubnis“: Otto willigt ein – standesgemäß auf TikTok

Und Otto antwortete. Wenige Tage später traute sich der Ostfriese runter vom Deich und rein in die Domäne der jungen Musiker: Auf TikTok reagierte der 74-Jährige in klassischer Social-Media-Manier auf einen Clip der neuen „Friesenjung“-Version. Darunter gab es dann endlich den Segen: „Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis“, kommentierte Otto das Flehen des deutsch-holländischen Duos. Die bedanken sich unter dem am 5. Juni bereits 720.000 Mal angesehenen YouTube-Video des Liedes artig mit „Danke, Otto, danke!“

Doch damit nicht genug: Im offiziellen Video zum Lied, das auch die Streamingdienste dominiert und bei den Spotify-Charts sogar Platz 1 einnimmt, ist Otto mittendrin. Er klatscht die jüngeren Musiker ab, tanzt zu den schnellen Beats und trinkt Wein. „Das macht einen wieder jung. Das ist echt Wahnsinn, das ist sehr erfrischend“, freute sich Otto gegenüber der Bild-Zeitung über den neuerlichen Chart-Erfolg. „Das kann man gebrauchen, zwischendurch. Mit meinen ganzen LPs war ich immer in den Charts, aber mit einer Single noch nie.“

Trotz Chart-Erfolg: Otto geht nicht auf Live-Tour – sondern stellt lieber seine Kunst aus

Darauf, mit den Jungs auf anstrengende Live-Tour zu gehen, verzichtet der 74-Jährige jetzt aber mit Blick auf seinen bereits gut gefüllten Terminkalender: „Ich bin zwar jetzt überall eingeladen mitzurappen, aber ich muss meine Tour und meine Jubiläums-Ausstellung am Starnberger See vorbereiten“, sagt der Vater der Ottifanten, der seine tierische Kreation und andere Erinnerungsstücke aus seiner langen Bühnenkarriere in Museen ausstellt.

Klar, Malen kann er auch: Der Vater der Ottifanten hat seine Kreation auch künsterlisch in Szene gesetzt und ausgestellt. (Archivfoto) © Guido Kirchner/dpa

Ab dem 17. Juni geht der Ostfriese, der Kunst an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg studiert hat, dafür in den Süden: Im Buchheim Museum am Starnberger See startet dann „Otto – die Ausstellung“. Kunst im Museum und Chart-Hits auf Social-Media – Otto ist und bleibt ein Alleskönner.