Vermisstenfall bewegt ganz Italien: Suchtrupp findet Leiche in Alpensee – Polizei nennt traurige Details

Von: Kilian Bäuml, Kathrin Reikowski

Im Veneto in Italien sind ein junger Mann und eine junge Frau verschwunden. Die Umstände geben Rätsel auf. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt.

Update vom 18. November, 15.17 Uhr: Nachdem offenbar die Leiche der vermissten Giulia Cecchettin (22) gefunden wurde, appelliert die Staatsanwaltschaft Venedig an den ebenfalls spurlos verschwundenen Ex-Freund der jungen Frau, sich zu stellen. Filippo Turetta steht unter dem Verdacht, die 22-Jährige getötet zu haben.

Laut Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa legte Oberstaatsanwalt Bruno Cherchi Berufung gegen Turetta ein. „Es ist ein Appell an den Jungen, sich zu stellen und seine eigene Version der Fakten darlegen zu können“, sagte Cherchi gegenüber Journalisten am Samstag (18. November). „Wir hofften, diese Nachricht nicht veröffentlichen zu müssen“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die Entdeckung von Giulias Leiche, „aber die Rekonstruktion der Fakten, die Turetta durchführen könnte, wäre sehr wichtig, auch für ihn selbst“.

Bereits am Freitag (17. November) leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Turetta ein. Es soll eine Videoaufnahme von den beiden geben, die zeigt, wie der verschwundene Mann mutmaßlich gewalttätig gegen seine Ex-Freundin wurde.

Fall erschüttert Italien: Leiche der vermissten 22-Jährigen identifiziert

Update vom 18. November, 13.45 Uhr: Nun gibt es offenbar die Bestätigung. Bei der Leiche, die in der Nähe des Barcis-Sees in der Provinz Pordenone in Italien gefunden wurde, soll es sich um die vermisste Giulia Cecchettin handeln. Das berichtet der Corriere del Veneto unter Berufung auf Polizei und Staatsanwaltschaft. Dem Bericht nach trug die 22-Jährige die gleiche Kleidung, wie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens vor fast einer Woche.

Ein Suchtrupp hatte den leblosen Körper demnach auf einem Parkplatz in einer Schlucht zwischen dem See und der Gegend von Piancavallo entdeckt. Der Parkplatz dient demnach vor allem Urlaubern zum Abstellen von Wohnmobilen und Wohnwägen. Auch ein Fiat Grande Punto wurde auf dem Parkplatz entdeckt. Noch ist allerdings unklar, ob es sich dabei um das Fahrzeug von Filippo Turetta handelt.

Bei der Familie der Toten löst die Meldung Trauer und Wut aus. „Ich hoffe sie finden diesen Feigling“, sagte Giulias Cousin gegenüber LaPresse.

Vermisstenfall bewegt ganz Italien: Suchmannschaften finden Leiche

Update vom 18. November, 12.45 Uhr: Noch immer herrscht Unklarheit über das Schicksal der beiden vermissten jungen Leute aus Italien. Doch wie die italienische Tageszeitung La Stampa und die Nachrichtenagentur Ansa übereinstimmend berichten, wurde mittlerweile eine Leiche entdeckt. Demnach hätten Suchmannschaften auf der Suche nach dem Paar einen leblosen Körper in einer Schlucht nahe des Barcis-Seegebiets in Friaul in Italien gefunden. Entdeckt wurde der leblose Körper demnach am Samstagvormittag. Noch herrsche allerdings Unklarheit, ob es sich bei der Leiche tatsächlich um die vermisste junge Frau handeln könnte. Offiziell bestätigt wurden diese Informationen bislang noch nicht.

Vermisstenfall bewegt ganz Italien: Pärchen wohl in den Alpen – Brutales Video erzwingt Haftbefehl

Update vom 18. November, 7.55 Uhr: Auch am Samstagmorgen fehlt von den beiden vermissten Italienern jede Spur, noch immer herrscht Unklarheit über das Verschwinden des jungen Paares. Wie unter anderem das Portal suedtirolnews.it berichtet, wird mittlerweile auch in Österreich nach den beiden gesucht. Demnach habe das Auto des 22-Jährigen erstmals am Sonntag die Grenze zu Tarvis überquert. Auch am Dienstag sei das Auto in Kärnten gesehen worden. Das berichtet das Portal unter Berufung auf Ermittlerkreise und italienische Medien.

Unklar bleibt weiter, was zwischen dem Paar vorgefallen sein könnte. Hat der junge Mann womöglich seine Freundin getötet? Diesen Verdacht hegen mittlerweile Ermittler, so das Portal weiter. Ebenfalls Unklarheit herrscht weiter über den Beziehungsstatus der beiden. So ziehen Ermittler ebenfalls in Betracht, dass das Paar bereits seit geraumer Zeit getrennt gewesen sei. Wie suedtirolnews.it weiter berichtet, leitete die Staatsanwaltschaft Venedig am Freitag eine Untersuchung wegen Mordverdachts ein. Im Rahmen der Ermittlungen werde aktuell auch ein Video geprüft, dass einen mutmaßlichen Übergriff des jungen Mannes auf seine Ex-Freundin zeigen soll.

Wie das Portal weiter berichtet, sei auf der Aufnahme zu sehen, wie der junge Mann mit Fäusten auf die junge Frau einschlage. Demnach sei darauf auch zu sehen, wie die später Vermisste leblos zu Boden gehe. An genau dieser Stelle hätten Ermittler kurz darauf Blutflecke entdeckt. Offiziell bestätigt wurden diese Details bislang nicht. Wie die italienische Zeitung La Repubblica berichtet, sei dieses Video nun auch Auslöser für den europäischen Haftbefehl gegen Filippo Turetta.

Vermisstenfall erschüttert Italien: Vater der vermissten Giulia veröffentlicht Appell

Update vom 17. November, 19.05 Uhr: Der Vater der verschwundenen Giulia Cecchettin glaubt, dass ihr Ex-Freund sie gegen ihren Willen festhält. Im Gespräch mit sky tg24 wandte er sich mit einem rührenden Appell an Turetta: „Bring Giulia zurück zu uns (...). Wir verurteilen dich nicht, aber es ist an der Zeit, innezuhalten und miteinander zu reden (...). Wenn du uns hören kannst, wenn du uns auch nur Giulias Stimme hören lässt, könnte auch das eine Hoffnung sein, denn es sind schon so viele Tage vergangen und es ist anstrengend, die Kräfte schwinden bei uns Familienmitgliedern.“

Update vom 17. November, 13.08 Uhr: Im Fall der verschwundenen Giulia Cecchettin und ihrem Ex-Freund Filippo Turetta hat die Staatsanwaltschaft Venedig offenbar mit Ermittlungen wegen versuchten Mordes gegen Turetta begonnen, berichtet die italienische Zeitung La Repubblica. Dadurch ist der junge Mann ins Register der Verdächtigen aufgenommen. Der Schritt zielt im Wesentlichen darauf ab, „eine eventuelle strafrechtliche Verantwortlichkeit festzustellen.“ So ermöglicht die Aufnahme ins Register eine Reihe von Handlungen für die Ermittelnden. Dazu gehört unter anderem die Durchsuchung des Elternhauses von Turetta.

Unterdessen wird die Suche vor allem am Barcis-See in der Provinz Pordenone verschärft, da die Feuerwehr das Ufer in der Nähe der Klippen begutachtet. Es gibt weiterhin zahlreiche Theorien daruüber, was mit den beiden Vermissten passiert sein könnte. So steht derzeit auch ein möglicher Selbstmord der beiden im Raum. Auch die Möglichkeit, dass es sich um einen Verkehrsunfall handelt, bei dem bei beiden jungen Erwachsenen von der Straße abkamen und von einem Hang stürzten und ähnliches wird derzeit nicht ausgeschlossen.

Vermisstenfall bewegt ganz Italien: Spur in den Alpen – Pärchen hat wohl Grenze überquert

Update vom 17. November, 12.10 Uhr: Die beiden Vermissten Giulia Cecchettin und Filippo Turetta sollen die Grenze nach Österreich überquert haben, berichtet das österreichische Nachrichtenportal suedtirolnews.it.

Das Fahrzeug der beiden wurde angeblich in Kärnten gesehen. Laut der Nachrichtenagentur Ansa soll Turetta früher im Südtiroler Pustertal gewohnt haben, deshalb fand dort eine Suchaktion statt. Auch nach dem Auto – einem Fiat Punto – wurde gesucht. Die Suche soll inzwischen auch auf andere Gemeinden ausgeweitet worden sein. Turetta soll ein großer Bergliebhaber gewesen sein, der bereits zuvor in der Region Sexten in Südtirol Urlaub gemacht hatte.

Die Vermissren sollen die Grenze nach Österreich überquert haben und in Tirol gesichtet worden sein. (Symbolbild) © Imogo

Man befürchtet, dass Turetta seine Ex-Freundin möglicherweise entführt hat oder sie gegen ihren Willen festhält. Auch ein mögliches Gewaltverbrechen wird laut dem Nachrichtenportal nicht ausgeschlossen.

Update vom 17. November, 11.00 Uhr: Im Vermisstenfall Giulia Cecchettin und Filippo Turetta melden sich Angehörige zu Wort. „Je mehr Zeit vergeht, desto mehr weiß ich nicht, was ich denken soll“, äußert sich Elena Cecchettin, die Schwester von Giulia, wie die italienische Zeitung Repubblica berichtet. Die 22-jährige Giulia Cecchettin war nach einem Treffen mit ihrem Ex-Freund Filippo Turetta verschwunden. In der Nähe von Giulias Elternhaus wurden Blutspuren gefunden, die derzeit mit anderen Blutproben abgeglichen werden. Die Suche dauert inzwischen fünf Tage an. Die Schwestern hat nur einen Wunsch: „Das Einzige, was zählt, ist zu wissen, wo meine Schwester ist, alles andere ist unwichtig.“

Vermisstenfall bewegt ganz Italien: Paar verschwindet kurz vor Uni-Abschluss – Spur führt in die Alpen

Erstmeldung vom 16. November: Venedig/ Padua - Sie hat kürzlich erst ihre Mutter verloren, sollte am Donnerstag ihren Uni-Abschluss machen und es gibt wilde Theorien um ihren Ex-Freund: Ganz Italien verfolgt die Suche nach der vermissten Giulia Cecchettin und ihrem Ex-Freund Flippo Turetta, in einem mysteriösen Vermisstenfall. Der Fall weist Parallelen zu einem Vermisstenfall in den USA auf, wo die ebenfalls 22-jährige Gaby Petito im Jahr 2021 spurlos verschwunden war, bald darauf auch ihr Freund.

Wie Corriere del Veneto berichtet, wurde das Nummernschild von Filippos Auto am Sonntag um 9.07 Uhr im Raum Belluno in Richtung Toblach (Südtirol) registriert. Daher gibt es in den italienischen Medien die Hypothese, die beiden könnten gemeinsam ins Ausland unterwegs gewesen sein, genauer: Richtung Österreich. Da nach den beiden aber zur Zeit einer möglichen Grenzüberquerung schon gesucht wurde, sei es unwahrscheinlich, dass sie und ihr Auto unbemerkt über die Grenze gekommen wären.

In der Nähe des Elternhauses von Giulia wurden Blutspuren gefunden wurden, die derzeit untersucht werden. (Symbolbild) © Cevin Dettlaff/dpa

Vermisste Giulia in Italien: „Tschüß, Papa, wir sehen uns später“

„Tschüß, Papa, ich komme nicht zum Abendessen zurück, wir sehen uns später“, soll Giulia am Samstagabend gesagt haben, um sich mit Filippo zum Essen in einem Einkaufszentrum zu treffen. Die nächste Spur der beiden, möglicherweise: Ein Passant meldete einen Streit zwischen einem Paar auf einem Parkplatz nahe Giulias Elternhaus bei der Polizei. Das Auto sei aber bereits verschwunden gewesen, als die Carabinieri eintrafen. Erst am Morgen wurden die beiden von ihren Familien als vermisst gemeldet.

Aus der Verwandtschaft Giulias gab es laut Corriere del Veneto bald eine Hypothese - allerdings nicht von Giulias Vater, sondern deren Onkel und Tante: „Filippo war nicht glücklich, dass Giulia ihren Abschluss machte, weil er befürchtete, sie könnte sich von ihm distanzieren.“

Vermisstes Paar in Italien: Giulia hatte sich wohl im August getrennt

Etwas unklar scheint auch der Beziehungsstatus der beiden: Nach Angaben der italienischen Medien hatte Giulia ihren Freund Filippo im August verlassen, sie sei aber, vielleicht aus Schuldgefühlen, weiter mit ihm zusammen geblieben. Dennoch werden die beiden in den meisten Artikeln als „Ex-Freunde“ bezeichnet.

Auf die Spekulationen und die Schilderungen in den italienischen Medien reagierte Filippos Vater sehr emotional: „Mein Sohn hätte Giulia nie etwas getan, er liebte sie unendlich“, sagte er in einem Interview. Das Verschwinden Giulias und Filippos könne nichts mit dem bevorstehenden Studienabschluss zu tun haben. „Ja, mein Sohn war manchmal etwas besitzergreifend, aber nicht auf eine pathologische Weise, wie sie es beschreiben. Er war eifersüchtig, wie Jungen in diesem Alter eben sind, aber nicht auf eine Weise, die uns beunruhigen würde.“

Giulias und Filipos Familien sind verzweifelt, bitten die italienische Öffentlichkeit um Hinweis. Die italienische Polizei wertet derzeit ein Tablet aus - und vergleicht Blutspuren, die unweit von Giulias Elternhaus gefunden wurden, mit DNA-Proben. Am Mittwoch fanden Waldarbeiter die sterblichen Überreste eines seit drei Jahren vermissten Mannes aus Traunstein. (kat)