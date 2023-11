Hütten-Institution in den Alpen sperrt im Winter zu – Wirte erklären bittere Entscheidung

Die hohen Energiepreise zwingen die Pächter der beliebten Christopherushütte zu einem drastischen Schritt. Sie haben sich entschlossen, die Berghütte in Österreich für die Wintersaison zu schließen. © @instagram

In Österreich macht eine beliebte Alpen-Hütte dich. Die Entscheidung fällt den Wirtsleuten nicht leicht, ihre Begründung hingegen ist einleuchtend.

Ebensee – Schlechte Nachrichten für alle Hütten-Fans von Schneegestöber, Alpen-Flair und urigem Charme. Denn in Österreich hat sich eine Institution dazu entschlossen, im Winter die Türen geschlossen zu halten. Vor allem jene Touristen und Einheimischen, die sich auf dem Feuerkogel bewegen, wird in dieser Winter-Saison etwas fehlen.

Beliebte Berghütte in Österreichs Alpen macht im Winter dicht: „Entscheidung nicht leicht gefallen“

Die beliebte Christophorushütte auf 1593 Höhenmetern wird in diesem Winter bei Bergtouren, Ski-Ausflügen oder Spaziergängen in luftiger Höhe nicht als Zwischenstation dienen, um zu verschnaufen und richtig durchzuatmen. Die Begründung für ihre Entscheidung liefern die beiden Wirtsleute Sandra Peitli und Andreas Dengg auf Facebook gleich mit. „Die Entscheidung in der Wintersaison nicht zu öffnen, kommt nicht aus einer Laune heraus, nicht weil es uns nicht freut oder wir nicht arbeiten wollen oder faul sind“, erklären die Wirtsleute in ihrem Post. Nicht nur in österreichischen Alpen gehen die Preise hoch, auch in Bayern haben Hüttenwirte mit hohen Preisen zu kämpfen.

Während der Ausbruch des Norovirus auf einer Tiroler Berghütte im Sommer für eine spektakuläre Evakuierung gesorgt hatte, sind die Gründe für die Pächter der Christopherushütte die Kosten, weshalb die Berghütte im Winter geschlossen bleibt. Besonders das Heizen in den kalten Monaten hat sie zu der schweren Entscheidung gedrängt. In der Berghütte stehen 13 veraltete Nachtspeicheröfen, hinzu kommen der Strom, die Pacht und das Gehalt für das Personal, was das Betreiben der Alpenhütte weder rentabel noch finanzierbar macht.

Alpen-Hütte in Österreich sperrt im Winter zu: „Vergessen oft viele“

Ein weiterer Punkt ist die Auslastung und der Betrieb von Gästen, die über die gesamten Wintermonate die Berghütte in den österreichischen Alpen auch wirklich besuchen. Zudem erklären sie, dass Bilder von vollen Gastgärten bei Sonnenschein trügen. „Nur weil bei Schönwetter der Gastgarten voll ist, ist es leider keine Goldgrube, bei schlechtem Wetter kommt dann halt niemand, das vergessen oft viele“, schreiben die beiden Pächter, die erst im Mai 2022 mit viel Enthusiasmus und Begeisterung die Christophorushütte übernommen haben.

Anders als die Hüttenwirte am Hörnle, wollen die Pächter die Flinte aber nicht ganz in ins Korn werfen. Stattdessen liegt die Konzentration auf dem Sommer. Im Facebook-Post heißt es weiter, dass sich die beiden künftig auf den Sommer konzentrieren wollen – mit „Events wie Hochzeiten, Polterabenden, Geburtstagsfeiern oder auch Teambuildings“. Junggesellenabschiede, mit denen eine bayerische Hütte in der Vergangenheit abgerechnet hat, stehen aber scheinbar nicht auf dem Programm. Offenbar stehen Peitli und Dengg mit ihrem Dilemma aber nicht alleine da, schließlich heißt es laut Alpenverein, dass man sich immer noch auf der Suche nach elf Pächtern befindet.