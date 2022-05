Paketbote entdeckt Lampe voller Käfer, die viele schaudern lässt - und noch zweiten Ekel-Effekt bereithält

Von: Armin T. Linder

Die Lampe voller Käfer, die ein Paketbote entdeckt hat, dürfte schon genug Gänsehaut verursachen. Doch wer genau hinschaut, bekommt einen weiteren Ekel-Effekt serviert.

Maricopa - Dieses Foto ist wirklich nichts für Menschen mit Insekten-Phobie! Beeindruckend ist es aber allemal. Ein Bild, veröffentlicht mit dem Satz „Bin beim Ausliefern auf diese Lampe voller Insekten gestoßen“ geht bei Reddit durch die Decke. Rund 32.000 Reaktionen und 1.700 Kommentare hat das Posting in rund einem Tag gesammelt.

Paketbote entdeckt Lampe voller Käfer - Foto geht bei Reddit durch die Decke

Wie aus einem Horrorstreifen, will man meinen. Das Bild entstand den Angaben zufolge an einem Haus wohlhabender Menschen in der Sonora-Wüste (die über Teile mehrerer US-Staaten und Teile Mexikos reicht), wo die Nutzerin oder der Nutzer als Paketbote im Einsatz war. Das lässt sich natürlich genauso wenig überprüfen wie die Echtheit des Fotos. Doch da später ein weiteres Bildposting folgte und die erste Aufnahme schon in hoher Auflösung abrufbar ist, gibt es keinen wirklichen Anlass für Zweifel.

„Ich möchte so gerne genau hinschauen, aber ich habe Angst davor, ins Foto zu zoomen“, schreibt ein Nutzer. „TU ES NICHT!“ lautet prompt die Warnung. Und ein weiterer User schreibt: „Ich bedaure es, dass ich es getan habe. Jetzt fühlt es sich für mich an, als ob Käfer auf mir krabbeln. Und ich bin erst umgezogen in eine verlassene Gegend mit viel mehr Käfern. Heute Nacht wird lustig.“

Paketbote sorgt mit Foto für doppelten Ekel-Effekt

Bei genauerem Hinsehen hält das Foto einen zweiten Ekel-Effekt bereit, auf die ein Nutzer sehr schnell hinweist und prompt Tausende Likes kriegt: „HEILIGE SCHEISSE bemerkt niemand den RIESIGEN?? Oben in der Mitte auf dem Rücken liegend. Wie ein kleines Metallrohr, das darüber liegt. Man kann sagen, dass seine Beine so groß sind wie einige der anderen Käfer. Kopf und Rücken sind deutlich sichtbar.“

Andere nehmen den Anblick mit mehr Humor - oder verstärken das Schaudern durch ihre Worte noch mal. „Sonnengebleichte Junikäfer yum“, „Verbotener Snackautomat“ und „Koch sie, pürier sie, steck sie in einen Eintopf.“

Auch ein anderer User staunt und scheint Erfahrung mit solchen Tierchen zu haben. „Die sehen aus wie Junikäfer, sind aber viel heller. Hier schaffen es diese F***er, in jeden Winkel und jede Ecke zu kommen, weil sie zu Tausenden schwärmen.“ Dass es sich um Junikäfer handelt, glauben einige, die sich auszukennen scheinen, auch wenn es genauso Gegenmeinungen gibt. „Das sind Junikäfer, sie sind nur schon so lange tot, dass sie ihre Farbpigmente verloren haben“, meint einer.

Paketbote weiß selbst nicht, wie die Käfer da reingekommen sind

Der User, der die Käfer-Lampe entdeckt hat, kann übrigens zunächst auch nicht jedes Rätsel aufklären: „Ich verstehe nicht, wie sie reingekommen sind, ich konnte keine Öffnung sehen. Wenn ich noch mal etwas zu diesem Haus liefere, werde ich genauer hinschauen und noch mehr Fotos schießen.“ Ob die wirklich jeder sehen will nach der Gänsehaut, die das erste verbreitet hat? Ebenfalls für Reddit-Furore sorgte eine Entdeckung in einer gebrauchten Handtasche. (lin)