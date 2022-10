Notruf um 4.10 Uhr morgens: Mann muss von Feuerwehr aus Paketbox befreit werden

Von: Miriam Haberhauer

Mitten in der Nacht klettert ein Österreicher in eine Paketbox. Die Tür lässt sich aber nicht mehr ohne weiteres öffnen. Die Feuerwehr muss anrücken.

München – Ein nächtlicher Spaziergang, menschenleere Straßen – So etwas verleitet einen gerne mal dazu, Dinge zu tun, die man schon immer einmal ausprobieren wollte. Besonders bei erhöhtem Alkoholpegel wird so manche aberwitzige Idee geboren. Auch Paketboxen, die den Zustellern eigentlich ihre Arbeit erleichtern sollen, müssen daran glauben.

In Paketbox gefangen: Tür lässt sich nicht mehr öffnen

Im österreichischen Mödling, nahe Wien, hatte nun die nächtliche Aktion eines jungen Mannes unangenehme Folgen. Am 14. Oktober waren zwei Österreicher gegen vier Uhr morgens in der Stadt unterwegs. Wie die Feuerwehr auf Facebook mitteilte, kamen die Männer „aus unbekannter Ursache“ auf die Idee, in eine leere Paketbox der Post zu steigen.

Nachdem einer der Männer hineingeklettert war, schlossen sie die Tür. Die Metalltür ließ sich anschließend nicht mehr öffnen – weder von innen, noch von außen. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, sich selbst aus der misslichen Situation zu befreien, setzten die Unglücksraben gegen 04:10 Uhr einen Notruf ab.

Nur mit Gewalt: Freiwillige Feuerwehr befreit eingesperrten Mann

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling rückte an, um den Mann aus seinem selbstgewählten Gefängnis zu befreien. Mithilfe eines akkubetriebenen Türöffnungsgerätes und einem Halligantool gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Tür gewaltsam zu öffnen.

Der Eingeschlossene blieb unverletzt, während der Rettungsaktion war zudem verbaler Kontakt möglich. Mit seiner Aktion riss der Mann insgesamt zwölf ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Schlaf. Private Paketboxen werden immer beliebter, besonders da einige Paketzusteller eine Ablagegenehmigung äußerst abenteuerlich auslegen. (mlh)