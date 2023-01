„Pandemie vorbei“: Warum sich Virologe Drosten in seiner Aussage missverstanden fühlt

Von: Yannick Hanke

Im Dezember 2022 sprach Christian Drosten davon, dass die Corona-Pandemie „vorbei“ sei. Oder etwa doch nicht? Der Virologe fühlt sich missverstanden. Und spricht über XBB.1.5.

Berlin – Diese Aussage ließ mit Sicherheit viele Menschen in Deutschland frohlocken: Es war Ende Dezember 2022, als Christian Drosten in einem Interview vom Ende der Corona-Pandemie sprach. Dem Virologen der Berliner Charité pflichtete sein Kollege Hendrik Streeck kurz darauf bei, zumindest „aus virologischer Sicht“ könne die Pandemie für beendet erklärt werden. Nun aber rudert Drosten zurück und fühlt sich in seiner Aussage von damals missverstanden, wie kreiszeitung.de berichtet.

Zudem äußert sich der Virologe zur neuen Corona-Sublinie XBB.1.5, die sich ausbreitet.

„Pandemie vorbei“-Aussage von Christian Drosten falsch verstanden worden – Virologe klärt Corona-Missverständnis auf

In seinem Podcast Coronavirus-Update greift Christian Drosten in der neuestehn Ausgabe seine Pandemie-Aussagen aus dem Interview mit dem Tagesspiegel auf. In diesem Kontext spricht der Virologe von einem Missverständnis. Er hätte eigentlich etwas anderes gesagt als das, was letztlich in Teilen der Öffentlichkeit angekommen sei:

Ich glaube, alle, die mich bisher kommunizieren gehört haben, wissen, dass ich solche forschen Dinge eigentlich nicht in der Öffentlichkeit sage.

Denn schließlich könne Drosten nur sagen, was er erwarte. Und zwar, „dass wir demnächst, in ein paar Monaten sagen werden: Im Nachhinein betrachtet war das die erste endemische Welle dieses Virus‘, und damit ist die Pandemie vorbei“. Vorab könne man so etwas aber nicht ankündigen.

Falsch verstandene Corona-Aussage von Drosten hätte zu mehr Forderungen nach Lockerungen geführt

Seine demnach falsch verstandenen Pandemie-Aussage im Tagesspiegel-Interview hätte auch zu Forderungen der Politik nach weiteren Lockerungen geführt. Zitiert wurde Drosten damals wie folgt: „Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-Cov-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei“.

Der Virologe fügte an: Das bedeute, dass nach diesem Winter eine so breite und belastbare Bevölkerungsimmunität vorliege, „dass im Sommer kaum noch das Virus durchkommen kann“. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Coronavirus-Sublinie XBB.1.5, die in den USA zunehmend nachgewiesen wurde und wird, ist Drosten nach fast zehn Monaten wieder in dem NDR-Info-Format zu hören. Denn auch hierzu äußert sich der Virologe.

„Relative Übertragbarkeit so viel größer“: Corona-Sublinie XBB.1.5 wird auch in Deutschland dominieren – laut Drosten

Aus Sicht von Drosten werde XBB.1.5 auch in Deutschland vorherrschend werden. Den Grund liefert er gleich mit. „Einfach, weil die relative Übertragbarkeit von diesem Virus gegenüber den anderen momentan zirkulierenden Viren so viel größer ist“. Und dieser Vorteil würde an die Zeiten erinnern, als die Delta- und Omikron-Varianten von Corona aufkamen. Doch heiße das längst nicht, dass eine riesige neue Welle noch in diesem Winter drohe.

De facto ist die Zahl der nachgewiesenen Fälle von XBB.1.5 in Deutschland Ende 2022 noch relativ gering gewesen. „Die in den Vereinigten Staaten von Amerika stark verbreitete Variante XBB.1.5 hatte einen Anteil von einem Prozent“, hieß es derweil im Wochenbericht vom Robert Koch-Institut (RKI) von Donnerstagabend, 12. Januar 2023. „Ihr Anteil in den Vorwochen lag unter 0,5 Prozent“. Und die Corona-Sublinie stehe wie auch andere Sublinien unter Beobachtung.