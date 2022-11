Selbst rührende Panini-Sammelalbum-Bitte ruft Katar-Gegner auf den Plan - „Kinder sollen das ausbaden?“

Selbst eine Panini-Sammelalbum-Bitte von Kindern ruft Katar-Gegner auf den Plan. © Screenshot Notes of Berlin

Nicht alle haben Vorfreude auf die WM 2022. Zum Ritual gehört auch das Sammeln von Panini-Stickern, wie zwei Kinder zeigen.

Berlin - Nicht jeder Fußball-Fan freut sich auf die WM in Katar 2022. Berechtigterweise erwähnen viele Anhänger die misslichen Umstände im Mittleren Osten. Proteste und Boykotte sorgen für negative Nebengeräusche im umstrittensten Großevent der Fußballgeschichte. Tote Arbeiter, Korruption, Klima und ungewöhnlicher Austragungszeitpunkt sind für viele ein No-Go. Panini-Sticker zum Sammeln gibt es trotzdem.

Für einige Fußball-Fans ist das Kleben ins Album zum Ritual geworden. Und vor allem für Kinder steht die Faszination Fußball bei dem Turnier auf jeden Fall noch im Vordergrund. Auf der Instagram-Seite von „Notes of Berlin“, die allerhand skurrile, absurde, lustige und rührende Aushänge in der Hauptstadt wiedergibt, ist nun ein Zettel gepostet worden, der die Herzen erwärmt.

Panini-Sammelalbum-Bitte finden viele süß - sie wird aber auch politisiert

„Hallo liebe Mitbewohner, falls jemand von euch zum Lidl geht, dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr an der Kasse nach Fußballstickern fragen könntet. Ihr schmeißt sie dann einfach in unseren Briefkasten. Über Sticker würden wir uns sehr freuen“, so die beiden Kinder aus dem ersten Stock, die hinzufügen, dass die Sticker bei Lidl kostenlos seien. Außerdem haben sie als Beispiel den Gladbach-Star Nico Elvedi, der für die Schweizer aufläuft, dazugeklebt, sowie eine leere Packung als Beispiel. Damit die Nachbarn gar nichts falsch machen können.

„Ausgerechnet Kinder sollen das ausbaden?“: WM-Gegner bekommt wütende Antwort

Die User sind gerührt von dem Aufruf. „Das ist richtig süß. Da würde ich direkt beim Lidl was einkaufen, um dem Kind eine Freude zu machen“, heißt es im Top-Kommentar. Eine andere hofft auf große Hilfe der Nachbarn. Ein WM-Gegner äußert sich auch: „Boykottiert die WM, auch die Sticker“. Woraufhin dieser die Antwort erhält: „Ausgerechnet Kinder sollen das ausbaden?“.

Egal, wie man zur WM steht, der Aufruf bleibt auf jeden Fall ein rührender. Es gibt auch andere Zettel, die erheitern. Kürzlich zeigte eine Kaufland-Kundin ihren Rekord-Pfandbon.