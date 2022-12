Uff! Zorn-Zettel an geparktem Auto schlägt hohe Wellen – dann meldet sich Anwohner zu Wort

Tausende Reaktionen in wenigen Stunden bekommt ein Auto-Zettel aus Berlin, der für Diskussionen sorgt. Auch ein User, der dort nach eigenen Angaben wohnt, meldet sich zu Wort.

Berlin - Es passiert wohl nicht selten, dass Menschen an Windschutzscheiben Zettel klemmen, die nicht für eine Behörde arbeiten. Denn immer wieder landet auch eine Notiz im Netz und sorgt für Aufsehen. So auch jetzt bei einem Hinweis, der den Angaben zufolge an einem Fahrzeug in Berlin-Pankow befestigt war und den die Instagram-Seite „Notes of Berlin“ verbreitet. Wobei: Kann man bei diesem Tonfall noch von „Hinweis“ sprechen?

Berlin-Pankow: „Was zählt ist MEIN Parkplatz!!!!“-Zettel sorgt für Diskussionen

Zu lesen ist dort: „Ich bin ein egoistischer Archlochparker!, ich scheiße auf die Sicherheit Eurer Kinder und Alten, was zählt ist MEIN Parkplatz!!!!“ (Schreibung komplett übernommen). Ein zweites Foto (das Sie durch Wischen/Klick auf die Pfeile aufrufen können) zeigt die Szenerie: Das Auto steht an einem abgesenkten Bordstein an einer Straßenecke. Das Schild „Trelleborger Straße“ zeigt den genauen Ort.

Das Posting sammelte nicht nur mehr als 3.000 Likes in den ersten 14 Stunden, sondern auch ganz unterschiedliche Reaktionen. „Gehts noch? Was los mit dem, der das geschrieben hat?“, wundert sich eine Nutzerin. Und bekommt prompt folgende Antwort: „Was ist los mit dem, der so parkt?“

In der Sache ist die Anmerkung wohl korrekt, dass dieses Auto an dieser Stelle so nicht stehen sollte. Das geht aus dem Kommentar eines Nutzers hervor, der - auch wenn das nicht bestätigt ist - nach eigenen Angaben die Lokalität kennt: „Ich wohne da. Das ist ein Grundschulweg, und die Ecken sind jeden Tag so zugeparkt, dass die Kinder den Verkehr nicht sehen können. Von daher hat der Zettelmensch völlig recht. Man könnte die Wagen auch abschleppen lassen. Wäre teurer als ein Zettel.“

Insofern gefährden derart rücksichtslose Parker dann tatsächlich die Sicherheit der Mitmenschen, auch der Kinder. „Für diejenigen, die keine Fahrschule besucht haben - das Parken am abgesenkten Bordstein ist aus offensichtlichen Gründen verboten“, schreibt eine weitere Nutzerin.

„Rücksichtsloses Parken, aber auch ein absolut übertriebener Zettel“

Bleibt natürlich der Frage, ob ein Zettel mit derart drastischen Worten sein muss. „Da hat wohl jemand zu viel Freizeit, heim zu gehen … den Zettel zu drucken und wieder dahin zu laufen“, meint einer. Und eine Nutzerin fasst zusammen: „Rücksichtsloses Parken, aber auch ein absolut übertriebener Zettel.“ Immerhin: Der Wirbel, den der Zettel verursacht, könnte Tausende dafür sensibilisieren, sich künftig genauer zu überlegen, wo und wie sie ihr Auto parken. Legendär: wie ein damaliger Spieler des TSV 1860 München sein Auto parkte. (lin)