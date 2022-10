„Wage mich nicht mehr aus dem Haus“: Leiche von Zwölfjähriger in Koffer in Paris entdeckt

Teilen

Die Pariser Polizei ist des Öfteren mit der Aufklärung von Morden beschäftigt, wie hier nach einer Messerattacke (Symbolbild). © AFP PHOTO / GEOFFROY VAN DER HASSELT

In Paris hat ein Obdachloser die Leiche einer vermissten Zwölfjährigen in einem Koffer gefunden. Vier Personen sind festgenommen, die Untersuchungen laufen noch.

Paris - Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilt, kam es am Freitagabend gegen 23.00 Uhr in Paris zu einem grausamen Fund. Demnach habe ein Obdachloser die Leiche eines vermissten zwölfjährigen Mädchens in einem Koffer nahe ihres Wohnhauses gefunden. Vier Menschen seien nach Angaben aus Ermittlerkreisen nun festgenommen worden.

Paris: Leiche von vermisster Zwölfjähriger in Koffer gefunden

Der Vater des Mädchens machte sich den Angaben zufolge Sorgen, als die Zwölfjährige am Freitagnachmittag nicht von der Schule nach Hause kam. Er alarmierte seine Frau, die zur Pariser Polizei ging und die Tochter als vermisst meldete. Die Mutter des Mädchens veröffentlichte zudem auf Facebook einen Zeugenaufruf. Folgende Informationen gab sie in dem Post bekannt, der mittlerweile nicht mehr einzusehen ist:

Zwei Fotos ihrer Tochter waren zu sehen, eines zeigte offenbar Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Ihre Tochter sei am Freitag „um 15.20 Uhr das letzte Mal gesehen worden.“

Dabei sei sie in Begleitung eines Mädchens gewesen, „das wir nicht kennen“, so die Mutter.

Die Staatsanwaltschaft leitete nach eigenen Angaben Mordermittlungen ein. Wie aus ihrem Umfeld verlautete, hatten die Überwachungskameras aufgezeichnet, wie das Mädchen nach der Schule das Wohnhaus betrat. Danach sei es allerdings verschwunden, hieß es aus Frankreich.

Paris: Mutter einer Klassenkameradin des Opfers traue sich „nicht mehr alleine aus dem Haus“

Der Koffer wurde schließlich laut Ermittlern im Innenhof des Hauses gefunden wurde, in dem die Familie des Mädchens wohnt und der Vater als Hausmeister arbeitet. Der Leichnam der Zwölfjährigen war demnach mit Tüchern bedeckt. Neben dem großen Koffer mit der verstümmelten Leiche hätten zwei kleinere Koffer gestanden. Vom Fundort der Leiche berichten mehrere französische Medien.

Eine Mutter beteuerte gegenüber einem AFP-Reporter nun vor Ort, sie habe Angst, ihre Kinder in dem Viertel allein zu lassen. „Das ist schrecklich, schrecklich“, sagte sie. Die Mutter einer Klassenkameradin der Getöteten sagte AFP, sie wage sich „nicht mehr alleine aus dem Haus“.

Paris: Mädchenleiche in Koffer entdeckt - vier Personen festgenommen

Nach Angaben der Pariser Behörden wurden in der Nacht drei Personen in der Nähe des Fundorts festgenommen. Am Samstagmorgen wurde zudem eine Frau in der Stadt Boi-Colombes, nordwestlich von Paris, festgenommen. All vier seien in Polizeigewahrsam genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Das Wohnhaus befindet sich laut Medienberichten in einem Viertel des 19. Pariser Bezirks. Es handelt sich dabei laut mehreren Online-Stadtführern um eine besonders gefährliche Gegend der französischen Hauptstadt.

Nähere Angaben zu den Personen, inwiefern sie das Mädchen gekannt haben könnten und wie es gestorben ist, gibt es derzeit noch nicht. Den gesamten Samstag durch laufen offenbar noch forensische Untersuchungen am Fundort der Leiche. Sehr viel weniger weiß man im Fall Maddie McCann, die seit Jahren vermisst wird. (afp/mef)