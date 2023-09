Insider zeigt 5 Restaurants mit dem „besten Preis-Leistungs-Verhältnis“ im Europa-Park

Von Rock Café (links) bis Pizzeria Venezia (Mitte): Im Europa-Park ist für jeden Geschmack etwas dabei. © Europa-Park (Fotomontage BW24)

Im Europa-Park finden Besucher ein großes gastronomisches Angebot. Aber wo speist es sich am besten und günstigsten? Ein Insider auf TikTok zeigt seine Top 5.

Rust – Sie sind im Europa-Park und haben Hunger? Dann sollten Sie sich die Tipps von Park-Insider Alexander Hilkenbach genauer ansehen. In einem TikTok-Video zählt der Insider alias donixde fünf Restaurants im Park auf, die seiner Meinung nach das „beste Preis-Leistungs-Verhältnis“ haben.

1. Fjord Restaurant

Auf Platz 1 der von donixde empfohlenen Restaurants: Das „Fjord Restaurant“ im Themenbereich Skandinavien. In dem schönen, blauen Holzhaus mit seinen weißen Holzschnitzereien und dem liebevoll gestalteten, maritimen Interieur lässt es sich genussvoll speisen. Neben allerlei Fisch stehen hier auch Köttbullar und rote Grütze auf der Speisekarte.

2. Seehaus Restaurant

Bei Tafelspitz, Hacksteak, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn lässt es sich im „Seehaus Restaurant“ im Themenbereich Österreich urgemütlich genießen. Dabei hat man einen herrlichen Blick über den parkeigenen See. Im alpenländisch eingerichteten Seerestaurant finden Besucher auf verschiedenen Ebenen Platz, ebenso im urigen Liesl-Mack-Stüble.

3. The O’ Mackays Pub

Im Herzen des Themenbereichs Irland können Europa-Park-Besucher landestypische Leckereien kosten. Neben Nationalgerichten wie dem „Shepherd‘s Pie“ finden sich auf der Speisekarte auch typische Getränke wie Guinness sowie eine große Auswahl an Kuchen und Eis. Der urige Pub im Obergeschoss lädt mit einer rustikalen Bar und schönen Außenterrasse zum Verweilen ein.

4. Pizzeria Venezia

In der Pizzeria Venezia im Themenbereich Italien werden Besucher mit Pizza, Pasta, Antipasti und Salaten verwöhnt. Auch für einen anschließenden Espresso ist gesorgt. Für donixde gehört der Gastro-Spot in puncto Preis/Leistung zu den besten im Park.

5. Rock Café

Gemütlich essen in rockiger Atmosphäre: Zwischen 200 originalen Goldenen und Platin-Schallplatten sowie zahlreichen Autogrammen von Weltstars empfängt das „Europa-Park Rock Café“ im Themenbereich Deutschland seine Besucher. Bis 11 Uhr kann man hier gemütlich frühstücken, danach stehen Gerichte wie Burger und Bowls auf der Karte. Am Wochenende und in den Ferien dürfen sich Gäste auf Live-Musik freuen.

Wer auf der Suche nach weiteren kulinarischen Tipps für den Europa-Park ist, findet auf TikTok neben donixde weitere Influencer, die das Gastronomie-Angebot im Park testen. So verrät ein Blogger die seiner Meinung nach „besten Essenstipps“. Bon Appétit!