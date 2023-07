Italien-Verordnung zu Klima-Anlage im Auto: Es drohen hunderte Euro Strafe

Von: Richard Strobl

In Italien ist es aktuell brütend heiß. Doch Autofahrer sollten aufpassen, wann sie ihre Klimaanlage laufen lassen. Es drohen Strafen von bis zu 444 Euro.

Rom - Südeuropa schwitzt aktuell unter einer enormen Hitzewelle. Auch Italien ist von den gesundheitlich teils bedenklichen Temperaturen betroffen. 41 Grad wurden in Rom etwa gemessen. Da hilft in Innenräumen und in Autos natürlich eine Klimaanlage, die die Hitze zumindest für die Zeit des Aufenthalts im Inneren des Gebäudes oder Fahrzeugs draußen hält. Doch Vorsicht: In Italien sollten Autofahrer die Klimaanlage nicht permanent laufen lassen.

Autos stehen auf einer italienischen Autobahn vor einer Mautstation. (Archivbild) © IMAGO/Michael Bihlmayer

Italien verhängt hohe Bußgelder für falschen Gebrauch von Klima-Anlagen

Denn in Artikel 157 Absatz 7 der italienischen Straßenverkehrsordnung sind teils hohe Strafen für den falschen Gebrauch der Klimaanlage in PKWs geregelt. Ursprünglich stammt die Regel schon aus dem Jahr 2007, wie die Repubblica berichtet. Im April 2022 wurden jedoch die Bußgeldbeträge aktualisiert.

In dem Gesetzestext heißt es: „Es ist verboten, während das Fahrzeug geparkt ist, den Motor laufen zu lassen, um die Klimaanlage im Fahrzeug selbst am Laufen zu halten.“ Wer gegen das Verbot verstößt, dem drohen teils deftige Strafen. Mindestens 223 Euro kostet der Verstoß. Maximal können Bußgelder in Höhe von 444 Euro verhängt werden.

Italien-Strafen für Klima-Anlage in Autos: Für Klimasünder kann es teuer werden

Hintergrund für die Regel ist die Umweltverschmutzung. Der laufende Motor von Autos, insbesondere bei älteren Modellen, stößt große Mengen CO2 aus und muss deshalb während des Parkens abgestellt werden.

Erstaunlich ist nun, dass in Italien im entsprechenden Gesetzestext ausdrücklich auf den Gebrauch von Klimaanlagen hingewiesen wird. Doch gerade in südlichen Ländern und bei den aktuellen Temperaturen sind offenbar viele versucht, sich durch die Klimaanlage auch beim Warten im geparkten Auto eine Abkühlung zu verschaffen. Nur so sind die gesetzliche Regelung und das hohe Bußgeld erklärbar.

Unterdessen könnte in Italien bald ein neues Tempolimit auf Autobahnen gelten. Die Meloni-Regierung denkt offenbar tatsächlich über eine Anhebung der maximalen Geschwindigkeit nach.