Partielle Mondfinsternis: Wann und wie Sie das Himmelsereignis beobachten können

Von: Tanja Banner

Teilen

Bei einer partiellen Mondfinsternis wird der Vollmond zum Teil vom Erdschatten verdeckt. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Heute erwartet uns ein besonderes Himmelsspektakel: eine partielle Mondfinsternis. Die entsteht nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen.

München – Wenn Sonne, Erde und Mond auf einer Achse liegen und der Erdschatten den Mond trifft, kommt es zu einer Mondfinsternis. Das nächste solche Himmelsereignis wird am 28. Oktober 2023 stattfinden – allerdings wird an diesem Tag keine vollständige Verfinsterung des Mondes und somit auch kein dramatischer Blutmond zu beobachten sein. Stattdessen werden die Beobachter einen Vollmond sehen, der an einer Seite leicht „abgenagt“ erscheint. Denn nur ein kleiner Prozentsatz der Mondfläche wird vom Erdschatten verdeckt. Dennoch ist das Phänomen sehenswert, da es nicht alltäglich ist.

Eine Mondfinsternis tritt nur auf, wenn Vollmond herrscht und der Erdschatten im Weltraum den Mond streift. In den meisten Monaten passiert der Erdschatten nahe am Mond, trifft ihn jedoch nicht. Am 28. Oktober ist dies anders, wie der Zeitplan der partiellen Mondfinsternis zeigt. Das astronomische Ereignis kann überall dort beobachtet werden, wo der Mond zur richtigen Zeit am Himmel sichtbar ist.

Zeitplan der partiellen Mondfinsternis am 28. Oktober 2023:

Mondaufgang: gegen 18.00 Uhr (je nach Standort) Mond tritt in den Halbschatten ein: 20.00 Uhr (MESZ) am 28.10.2023 Mond tritt in den Kernschatten ein: 21.35 Uhr Maximum der partiellen Mondfinsternis: 22.14 Uhr Mond tritt aus Kernschatten aus: 22.53 Uhr Mond tritt aus Halbschatten aus: 00.28 Uhr am 29.10.2023 Monduntergang: gegen 08.00 Uhr am 29.10.2023 (je nach Standort) Quellen: VdS/timeandate.de

Erdschatten verfinstert nur einen kleinen Teil des Vollmonds

Nachdem der Vollmond gegen 18 Uhr (die Zeit variiert je nach Beobachtungsstandort um einige Minuten) aufgegangen ist, verbleiben noch etwa zwei Stunden, bis der Halbschatten der Erde den Mond berührt. Um 21.35 Uhr wird es dann spannend, da die partielle Mondfinsternis sichtbar wird, weil der Mond in den Kernschatten der Erde eintritt. Um 22.14 Uhr ist der Vollmond maximal verfinstert - in diesem Jahr ist jedoch nur ein kleiner Teil der Mondoberfläche bedeckt.

Etwa eine halbe Stunde später ist das Spektakel bereits vorbei - der Mond tritt aus dem Kernschatten der Erde aus. Bis 00.28 Uhr am nächsten Tag bleibt der Mond im Halbschatten der Erde. Da es sich dabei aber nur um einen leicht grauen Schleier handelt, der sich über den Mond legt, ist das kaum zu bemerken.

Rund um die partielle Mondfinsternis ist der Planet Jupiter besonders auffällig

Dafür bietet sich vor, während und nach der Mondfinsternis eine weitere Sehenswürdigkeit: Am 28. Oktober wird der Vollmond von einem hellen „Stern“ am Himmel begleitet. Dieser vermeintliche Stern ist in Wirklichkeit der zweithellste Planet in unserem Nachthimmel, Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems.

Um die partielle Mondfinsternis zu beobachten, sind keine speziellen Hilfsmittel erforderlich. Sobald der Erdschatten beginnt, den Vollmond zu bedecken, ist das Ereignis auch mit bloßem Auge sichtbar. Mit einem Fernglas oder Teleskop kann die Mondfinsternis jedoch deutlicher gesehen werden, insbesondere da die Bedeckung recht gering ist. Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis ist beim Beobachten einer Mondfinsternis kein Augenschutz erforderlich. Im Teleskop kann der Mond allerdings unangenehm hell sein - ein Mondfilter kann helfen, ist aber nicht zwingend erforderlich. (tab)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Tanja Banner sorgfältig überprüft.

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Laden Sie sich einfach Ihre passende News-App herunter - und so gehts.