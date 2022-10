Partielle Sonnenfinsternis über Deutschland: Fotos zeigen das Himmelsspektakel

Von: Magdalena von Zumbusch

Herausragendes Himmelsereignis im Oktober ist eine partielle Sonnenfinsternis. Sie ist heute Mittag von ganz Deutschland aus zu beobachten.

Update vom 25. Oktober, 13.44 Uhr: Wer die partielle Sonnenfinsternis in Deutschland verpasst hat: Die nächste findet bei uns 2025 statt - und diese wird allerdings genauso klein. Etwas spektakulärer wird wohl die Sonnenfinsternis am 12. August 2026. Die nächste totale Sonnenfinsternis wird 2081 am Bodensee zu sehen sein.

Update vom 25. Oktober, 13.17 Uhr: Die partielle Sonnenfinsternis in Deutschland ist vorbei. Der Mond ist zwischen Erde und Sonne hindurchgewandert. Das Naturschauspiel war sehr gut im Süden Deutschlands zu sehen.

Update vom 25. Oktober, 12.44 Uhr: Selbst wenn die Sonnenfinsternis nur klein ist, teilen Menschen in den sozialen Netzwerken begeistert Fotos. Einige sind schnell mit dem Handy in der Mittagspause geknipst, andere dagegen offensichtlich mit Profi-Ausrüstung durch ein Teleskop aufgenommen.

Update vom 25. Oktober, 12.30 Uhr: Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis in Deutschland ist vorbei. Noch ist je nach Standort und Wetterlage zu sehen, wie der Mond die Sonne verdeckt.

Update vom 25. Oktober, 12.21 Uhr: „Gesehen, selbst in Kiel“, schreibt ein User auf Twitter unter dem Hashtag Sonnenfinsternis. Ein anderer berichtet: „Bei einer kurzen Wolkenlücke zeigte sich die Sonnenfinsternis auch über Jena.“ Einige hatten offenbar weniger Glück, klagen über zu viele Wolken am Himmel.

Update vom 25. Oktober, 12.17 Uhr: Der Höhepunkt der partiellen Sonnenfinsternis ist in München erreicht. In Bayern ist die SoFi recht gut zu beobachten. Ein Foto aus Nürnberg zeigt die Sonnenfinsternis um 12.14 Uhr.

Sonnenfinsternis in Bayern um 12.14 Uhr: Der Mond verdeckt die Sonne am Himmel über Nürnberg. © Daniel Löb/dpa

Erste Fotos der partiellen Sonnenfinsternis in Deutschland

Update vom 25. Oktober, 12.03 Uhr: Der Mond verdeckt heute nur einen kleinen Teil der Sonne. Der Höhepunkt der Sonnenfinsternis soll in München gegen 12.17 Uhr erreicht werden. Das Schauspiel ist von kurzer Dauer. Die Sonne ist schon gut angeknabbert, wie auf den ersten Fotos, wie hier aus Köln zu sehen ist.

Sonnenfinsternis 2022: Um 11.21 Uhr verdeckt der Mond einen kleinen Teil der Sonne über Köln. © Christoph Reichwein/dpa

Chancen im Süden besser als im Norden: Wolken vermasseln Blick auf partielle Sonnenfinsternis

Update vom 25. Oktober, 11.40 Uhr: In Süddeutschland sind die Chancen auf eine wolkenfreie Sicht auf die partielle Sonnenfinsternis am größten, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Einige kramen jetzt doch noch ihre Sonnenfinsternisbrillen hervor. Auf Twitter postet ein User ein Foto von Vintage-Exemplar aus dem Jahr 1999.

Sonnenfinsternis 2022: Wann ist der Höhepunkt? Wann ist die SoFi vorbei?

Update vom 25. Oktober, 11.32 Uhr: Je nach Standort hat der Mond den äußersten Sonnenrand berührt und schiebt sich jetzt nach und nach vor die Sonnenscheibe. Gegen 12.15 Uhr ist die Bedeckung der Sonne am größten. Wer Zeit und eine Sonnenfinsternisbrille hat, sollte sich das seltene Spektakel am Himmel nicht entgehen lassen. Um 13.17 Uhr ist die partielle Sonnenfinsternis vorbei. Und die nächste partielle Sonnenfinsternis findet in Deutschland erst wieder 2025 statt.

Mond verdeckt Teil der Sonne: Sonnenfinsternis 2022 beginnt

Update vom 25. Oktober, 11.20 Uhr: Das Natur-Schauspiel geht los. Wer die Sonnenfinsternis am Himmel beobachten will, sollte unbedingt eine Sonnenfinsternis-Brille aufsetzen. In den nächsten Stunden ist die partielle Sonnenfinsternis auch in Deutschland zu sehen. In Köln spielt offenbar das Wetter nicht mit. Dunkle Wolken versperren die Sicht. Doch bis zum Höhepunkt der SoFi ist es noch etwas hin. Vielleicht reißt der Himmel zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr noch auf.

Sonnenfinsternis in Deutschland: Ab 11 Uhr schiebt sich der Mond teilweise vor die Sonne

Update vom 25. Oktober, 10.54 Uhr: Der Countdown für die Sonnenfinsternis in Deutschland läuft. Der Mond schiebt sich gleich vor die Sonne. Es ist ein seltenes Schauspiel – auch wenn nur ein kleiner Teil der Sonne verdeckt wird. Hier in unserem Live-Ticker halten wir Sie über das Himmelsspektakel auf dem Laufenden.

Partielle Sonnenfinsternis heute Mittag: Zu welcher Uhrzeit sie in Deutschland zu sehen ist

München - Für die Vormittagsstunden des 25. Oktobers dieses Jahres wird ein beeindruckendes Schauspiel erwartet: Der Mond bedeckt einen Teil der Sonne - am stärksten ist die Finsternis in Deutschland von Berlin aus sichtbar. Allerdings sollten Sie beim Beobachten der Sonnenfinsternis auf ihre Augen achtgeben.

Sonnenfinsternis: Wie entsteht das Phänomen?

Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen und der Mond die Sonne bedeckt. Damit es zu einer Sonnenfinsternis komme, müsse Neumond herrschen, der Mond damit am Taghimmel stehen, erklärt die Astrologieplattform kosmos.de. Nicht bei jedem Neumond komme es zu einer Sonnenfinsternis. Meistens ziehe der Mond nördlich oder südlich an der Sonne vorbei.

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis wird nur ein kleiner Teil der Sonne vom Mond verdeckt. © Henning Kaiser/dpa

Bei einer totalen Sonnenfinsternis bedeckt der Mond die Sonne vollständig. Fällt der Kernschattenbereich nicht auf die Erde bzw. nicht nur auf Teile der Erde, komme es auf den entsprechenden Erdteilen zu einer partiellen Sonnenfinsternis, so kosmos.de. Aus der Pespektive dieser Orte bedecke der Mond nur einen Teil der Sonnenscheibe. Es werde dunkler und kühler, so wie vor und nach einer totalen Sonnenfinsternis, aber die Sterne seien nicht zu sehen (wie das bei einer totalen Sonnenfinsternis der Fall ist).

Die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022: Von vielen Teilen der Erde aus sichtbar

Die Finsternis ist für die Vormittags - bis Mittagsstunden am Dienstag, 25. Oktober 2022, erwartet. Auch von Mitteleuropa aus wird die Finsternis in partiellen Phasen zu beobachten sein, berichtet das Astrologiewerk „Kosmos Himmelsjahr 2022“ von Hans-Ulrich Keller. In partiellen Phasen - das heißt also, dass nur wenige Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt sein werden.

Außerdem ist die Finsternis in Teilen Grönlands, in Island, im Nordatlantik, in weiteren Teilen Europas und Asiens und in Nordostafrika sichtbar. Die Finsternis gehört zum Saros-Zyklus Nr. 124 und ist die 55. Sonnenfinsternis in diesem Zyklus, heißt es im „Kosmos Himmelsjahr 2022“.

In Europa ist maximal ein Drittel der Sonne vom Mond bedeckt

Der Bedeckungsgrad nehme von Nordosten nach Südwesten ab, berichtet das Astrologiewerk „Kosmos Himmelsjahr 2022“ von Hans-Ulrich Keller: In Deutschland ist die Finsternis - theoretisch - am stärksten von Berlin aus zu sehen: Hier sind 32, 2 Prozent der Sonne verdeckt. Für das Auge ist der Unterschied zu den etwa 23,6 bedeckten Prozent in München oder den verdunkelten 22,1 Prozent in Köln aber wohl nicht wahrnehmbar.

Partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022: So können Sie das das Ereignis beobachten

Die Finsternis beginnt demnach um 9.58 Uhr in Island und endet um 14.02 Uhr auf der arabischen Halbinsel. In Deutschland werde die Finsternis in dem Zeitfenster zwischen 11.05 Uhr und 12.20 Uhr zu beobachten sein.

Am besten beobachtet man eine Sonnenfinsternis mit einer Sonnenfinsternisbrille - insbesondere bei einer partiellen Sonnenfinsternis ist die das Auge treffende Sonnenstrahlung trotz der Verdunkelung noch sehr stark. Eine Sonnenfinsternisbrille ist mit einer speziellen Folie ausgestattet, die nur etwa 1/100 000 der Sonnenstrahlung durchlässt.

Die Folie allein – aufgeklebt auf ein Loch in einer Pappe – hat den gleichen Effekt. Die Folien und Brillen gibt es im Internet oder beim Optiker. Vorsicht: Mit einer Sonnenfinsternisbrille darf nicht durch ein normales Fernglas oder Fernrohr geschaut werden.