Restaurant-Besuch in Italien endet tödlich: Frau isst Pizza mit scharfer Sauce und stirbt

Von: Bjarne Kommnick

Ein Restaurant-Besuch endet für eine Frau aus Italien tödlich. Auch ihr Partner schwebt in Lebensgefahr. Grund ist mutmaßlich eine schwere Vergiftung.

Ariano Irpino – Eigentlich war es ein Restaurant-Besuch wie jeder andere für ein Paar aus Italien. Drei Tage später ist die Frau tot. Ihr Partner liegt mit einer schweren Vergiftung im Krankenhaus, wie unter anderem die Tageszeitung Corriere Salerno berichtet.

Paar stirbt nach Restaurant-Besuch an Vergiftung – mutmaßlich am „stärksten bekannten Gift“

Grund dafür ist eine Lebensmittelvergiftung mit Botulinum. Laut der Uniklinik Ulm handelt es sich dabei, um „das stärkste bekannte Gift“ der Welt: „Es wirkt durch eine Unterbrechung der Impulsübertragung vom Nerv zum Muskel und führt dadurch zu Lähmungen der Muskulatur“, so die Klinik auf ihrer Homepage.

Nach dem Tod der Frau hat die Staatsanwaltschaft Benevento die Ermittlungen aufgenommen. Das gefährliche Gift vermutet sie in der Chilli-Sauce,, die sowohl die Frau als auch ihr Partner auf ihrer Pizza hatten.

„Produkte von zahlreichen Kunden verwendet“: Anwalt äußert sich nach Vergiftung im Restaurant

Die Polizei hat die Zutaten demnach bereits beschlagnahmt, die Restaurant-Betreiber hätten sich bei der Durchsuchung kooperativ verhalten. Der Anwalt des Restaurants betonte jedoch: „Die von der Kriminalpolizei kontrollierten Produkte wurden von zahlreichen anderen Kunden verwendet“, ohne dass es zu weiteren Problemen gekommen sei.

In der italienischen Gemeinde Ariano Irpino ist eine Frau gestorben, nachdem sie Pizza in einem Restaurant gegessen hatte – ihr Mann wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © IMAGO/Thamrongpat Theerathammakorn

Am Samstagabend war das Paar in dem Restaurant zu Besuch. Unmittelbar danach spürten sie demnach keine Beschwerden. Am nächsten Tag hingegen sollen sich erste Symptome gezeigt haben, die sich die folgenden Tage verschlimmert hätten. Am Dienstag wurden die Eheleute letztendlich mit Krämpfen in das Krankenhaus Ariano Irpino eingeliefert. Nur wenige Stunden später starb die Frau, ihr Mann hingegen konnte trotz des kritischen Zustandes stabilisiert werden, wie die Ärzte berichteten.

Der Bürgermeister der italienischen Gemeinde Ariano Irpino, Enrico Franza, erklärte gegenüber La Repubblica: „Es ist notwendig, die Wahrheit so schnell wie möglich zu erfahren“ und richtet sein Mitgefühl an die Familie der verstorbenen Frau.

