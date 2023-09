Betrunkener Mallorca-Tourist zerlegt Ryanair-Schalter komplett – Video zeigt Ausraster

Von: Felina Wellner

Dass ihm die Ausreise wegen zu viel Alkohol verweigert wurde, gefiel einem Mallorca-Touristen offensichtlich überhaupt nicht. Ein Video zeigt, wie er die Fassung verlor.

Mallorca – Er hat die Ausstattung des Schalters wild um sich geschmissen, das Personal angegriffen und soll mit Selbstmord gedroht haben: Ein Passagier-Konflikt am Flughafen von Palma de Mallorca ist am frühen Donnerstagmorgen völlig außer Kontrolle geraten, das berichtet die Balearen-Zeitung Última Hora und andere lokale Medien.

Eskalation am Ryanair-Schalter des Mallorca-Flughafens: Passagier löst Notruf und Polizei-Einsatz aus

Wie in einem gleichnamigen Ballermannsong besungen dicht im Flieger? Keine gute Idee, denn der Alkoholkonsum birgt Konfliktpotenzial – mit dem Bodenpersonal und im Flugzeug. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl an Zwischenfällen mit betrunkenen und aggressiven Passagieren laut dem Verband der Fluggesellschaften deutlich an. Und lässt das Personal zugunsten der allgemeinen Sicherheit umsichtiger werden. Der Wutanfall des 26-jährigen Mallorca-Touristen ist somit eines von vielen entsprechenden Flughafen-Videos im Netz. Aber eines, das einen besonders heftigen Zwischenfall dokumentiert.

Stuhl, Computer, Drucker und Co.: Wie im Video zu sehen, legte der Passagier aufbrausend seinen Oberkörper frei und warf anschließend mit allem um sich, was ihm in die Hände fiel. Er wollte den Ryanair-Flug FR2295 nach Gran Canaria nehmen. Laut ABC-Bericht soll das Ryanair-Personal dem alkoholisierten Mann den Zugang zum Flugsteig verboten haben – das habe die Guardia Civil dem Nachrichtenportal bestätigt. Die Einsatzkräfte wurden vom Boardpersonal zur Entschärfung des Konflikts via Notruf alarmiert. Der aggressive Mann wurde daraufhin verhaftet.

Wegen gefährlichen Wutausbruch – Ryanair-Personal bringt sich in Sicherheit

Der Passagier habe auch vor dem anwesenden Personal nicht Halt gemacht. Er soll einen Angestellten geschlagen und leicht verletzt haben, berichtet unter anderem der spanische Sender Antena 3. Daraufhin habe das Personal einen Sicherheitsabstand eingenommen und sich hinter die Einstiegsscheibe gestellt.

Passagier wurde nach Wutausfall am Mallorca-Flughafen festgenommen. (Symbolfoto) © IMAGO

Die Situation sei weiter eskaliert: Der Mann habe die Damentoilette aufgesucht, eine Glasscheibe an sich genommen und den Anwesenden gedroht, sich das Leben zu nehmen. Er soll sich Schnittwunden an Brust und Bauch zugezogen haben. Sechs Sicherheitskräfte seien herbeigeeilt und hätten ihn festgehalten, ehe die Guardia Civil eintraf.

Vor wenigen Wochen sorgte am Flughafen von Mallorca ein Passagier für Trubel, der mit Sprengsatz drohte.