Passagiere gaben für dreijährige Kreuzfahrt alles auf – nun wurde die Reise abgesagt

Von: Julia Stanton

Drucken Teilen

Wegen einer abgesagten Kreuzfahrt stranden mehrere Passagiere in Istanbul. Einige riskierten für die Reise extrem viel – und stehen nun vor dem Nichts.

Istanbul – Mehr als 100 Passagiere müssen auf ihre große Traumreise verzichten: Sie buchten eine dreijährige Kreuzfahrt, doch das Schiff wird nicht ablegen. Wochenlang hatte das Unternehmen Life at Sea Cruises gegenüber Kunden geschwiegen, bis es die Reise am Freitag (17. November) endgültig absagte. Nun kann die 1095 Tage lange Kreuzfahrt in über 135 Länder nicht stattfinden.

Dreijährige Kreuzfahrt plötzlich abgesagt: Einige Passagiere gaben für die Reise fast alles auf

Der Grund: Es gibt schlicht kein passendes Kreuzfahrtschiff für die Tour, auf der 375 Häfen angesteuert werden sollten. Das Unternehmen musste von seinem Vorhaben, das von der AIDA Cruises eingestellte Schiff AIDAaura für die Kreuzfahrt zu erwerben, Abstand nehmen. Die kostspielige Investion erwies sich als zu teuer. Alle entstandenen Kosten sollen den angemeldeten Passagieren nun zurückerstattet werden. Laut einem Bericht von Focus.de sind enorme Summen aufgerufen worden – die günstigsten Kabinen lagen demnach bei umgerechnet 28.000 Euro.

Allerdings müssen Passagiere vermutlich mehrere Monate auf ihr Geld warten. Denn das verantwortliche Unternehmen hatte angekündigt, die Rückzahlungen in monatlichen Raten vorzunehmen.

10 Kreuzfahrtrouten, die zu den allerschönsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

Eigentlich sollte die Kreuzfahrt schon am 1. November in Istanbul beginnen. Doch das Abfahrtsdatum und der Abfahrtsort wurden kurz vor Reisebeginn mehrmals verschoben, zuletzt auf den 30. November. Die Kreuzfahrt sollte dann von Amsterdam, anstatt von Istanbul aus starten.

Rentnerin wollte mit der Kreuzfahrt einen persönlichen Neuanfang einleiten

Die Absage ist für die Passagiere ein Desaster, viele von ihnen befinden sich schon in Istanbul. Sie waren schon vor dem ursprünglichen Abreisetermin in die türkische Metropole gereist. Für einige stellt sich nun ein ganz anderes Problem: Sie können nicht mehr nach Hause zurückzukehren, weil sie ihr Heim und weitere Besitztümer zur Finanzierung der Kreuzfahrt verkauft hatten.

Eine Betroffene ist die Amerikanerin Sharon Lane. Um sich die hohen Kosten der Reise leisten zu können, gab die Rentnerin sogar ihre Wohnung auf – und verkaufte fast alles, was sie besaß. Sie hatte schon immer auf einem Schiff leben wollen und erhoffte sich von der Reise einen Neuanfang. Über ihre riskante Entscheidung sagte Lane damals: „Es ist ein großer Vertrauensvorschuss, aber ich weiß, dass ich einen Platz finden werde, wenn ich zurückkomme. Vielleicht werde ich aber auch in einem anderen Land leben. Ich weiß es nicht, der Himmel ist die Grenze“.

Eine dreijährige Kreuzfahrt wurde kurzfristig abgesagt. Die Passagiere sind enttäuscht. (Symbolbild) © IMAGO / BildFunkMV

Enttäuschter Kreuzfahrt-Passagier fassungslos: „Jetzt habe ich nichts“

Die enttäuschten Passagiere fühlen sich nun von der zuständigen Firma betrogen und sind wütend. Viele sind der Meinung, dass das Unternehmen keine Rücksicht auf sie genommen hätte und die Konsequenzen ihrer Entscheidung nicht bedacht habe. Ein anonymer Fahrgast sagte CNN : „Es gibt viele Menschen, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen, und einige brauchen ihre Rückerstattung, um einen Ort zu finden, an den sie gehen können – das ist nicht gut.“

Auch ein weiterer Fahrgast zeigte sich dem US-Sender gegenüber enttäuscht über die abgesagte Kreuzfahrt: „Ich bin sehr traurig, wütend und verloren. Ich hatte die nächsten drei Jahre meines Lebens geplant, um ein außergewöhnliches Leben zu führen, und jetzt habe ich nichts.“

Das Unternehmen hatte angekündigt, für Passagiere, die in Istanbul festsitzen, bis zum 1. Dezember die Kosten für Unterkunft und Heimflüge zu übernehmen. Das Angebot ist für Menschen wie Sharon Lane, die vor der Reise ihre Wohnung gekündigt haben, allerdings wohl wenig hilfreich. Vor kurzem waren Passagiere eines Kreuzfahrtschiffs in der Nähe Australiens wegen eines doppelten Virus-Ausbruchs sauer. An Bord breiteten sich das Coronavirus und eine Magen-Darm-Grippe rasend schnell aus. (jus)