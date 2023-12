Gruseliger Vorfall im Dreamliner: Plötzlich läuft Wasser aus Decke von Riesen-Flugzeug

Von: Robin Dittrich

Auf einem Flug nach Indien tropfte es plötzlich aus der Decke des Fliegers. Die Fluggesellschaft klärte den Vorfall auf und entschuldigte sich.

Neu-Delhi – Passagiere eines Fluges von London nach Amritsar in Indien sind Zeugen eines ungewöhnlichen Vorfalls geworden. Von der Gepäckablage floss plötzlich Wasser ins Innere des Flugzeugs. Was war passiert? Die Nutzer auf X hatten verschiedene Theorien? Auch die Airline meldete sich zu Wort und klärte die Situation auf.

Wasser läuft aus der Decke ins Innere eines Flugzeugs von Air India

In einem Video, das auf X (ehemals Twitter) geteilt wurde, ist der ungewöhnliche Vorfall in dem Flugzeug zu sehen. Gepostet wurde das Video bereits am 29. November, nach kürzester Zeit wurde es bereits über 850.000 Mal angezeigt. In dem Video sind Passagiere zu sehen, die versuchen zu schlafen. Dort, wo das Wasser ins Flugzeug tropft, wurden die Sitze freigeräumt. Bei dem Wasser handelte es sich keineswegs um wenige Tropfen. Das feuchte Nass lief in deutlich sichtbaren Rinnsalen ins Flugzeug.

Auf X spekulierten einige über die Ursache des Wassers im Flugzeug: „Das ist ein technischer Fehler, kann jeder Airline passieren.“ Ein weiterer User gab an, dass ihm das bereits zweimal passiert ist, allerdings nicht mit Air India. Ein anderer vermutete, dass es sich „vermutlich um Kondenswasser handelt – sehr gewöhnlich in so einem Flugzeug.“

Damit lag er goldrichtig. „Auf dem Flug AI169 von Gatwick nach Amritsar am 24. November 2023 kam es zu einer seltenen Kondenswasserbildung in der Kabine“, hieß es vonseiten der Fluggesellschaft Air India nach dem Vorfall. Auch sie gaben an, dass „einige unserer Gäste, die in den betroffenen Reihen saßen, umgehend auf freie Plätze verlegt wurden.“

Nach Wasser in Dreamliner-Flugzeug: Air India entschuldigt sich bei Passagieren

Wie die Fluggesellschaft angab, „wird dieser unerwartete Vorfall sehr bedauert.“ In Gefahr schienen die Passagiere an Bord aber zu keinem Zeitpunkt gewesen zu sein: „Air India liegt die Sicherheit und der Komfort der Gäste am Bord sehr am Herzen.“ Einen Seitenhieb erlaubte sich der Ersteller des Videos dennoch: „Air India...flieg mit uns: es ist nicht nur eine Reise, es ist eine fesselnde Erfahrung“, schrieb er darunter.

