Liebe Oma adoptiert Kater mit Katzen-AIDS: Es „hätte nichts Besseres passieren können“

Von: Marcel Prigge

Er ist schwerkrank, konnte aber von sich überzeugen: Kater „Schwarznase“ ist von einer alten Dame aus dem Tierheim Bergedorf adoptiert worden. © Brunngartner/Tierheim Bergedorf

Er sollte nicht im Tierheim sterben: Ein schwerkranker Kater ist von einer alten Dame adoptiert. Und das, obwohl sie das Tier anfangs gar nicht haben wollte.

Ganderkesee – Es sind rührende Geschichten wie diese, die den Menschen Mut machen, sich ein Tier anzuschaffen: Auf den Social-Media-Kanälen des Tierheims Bergedorf aus Ganderkesee (Niedersachsen) schreibt eine Facebook-Nutzerin über die Adoptionsgeschichte des schwerkranken Katers „Schwarznase“ und wie der Senior es schaffte, eine „liebe Oma“ von sich zu überzeugen.

Es „hätte nichts Besseres passieren können“: Liebe Oma adoptiert Kater mit Katzen-AIDS

Es war einmal ein 19-jähriger Kater, der schon sehr lange im Tierheim Bergedorf sitzt. So oder so ähnlich könnte die fast schon märchenhafte Geschichte von „Schwarznase“ beginnen. Der Kater leidet an dem FIV Virus. Bei dieser Krankheit, umgangssprachlich auch Katzen-AIDS genannt, handelt es sich um eine weltweit verbreitete Virusinfektion, die eine Immunschwäche hervorruft. Für „Schwarznase“ sei dringend eine Pflegestelle auf Lebenszeit gesucht worden, da er nicht im Tierheim sterben sollte.

Die Facebook-Nutzerin, die regelmäßig mit dem Hund Rex des Tierheims Gassi geht, erfuhr von dem traurigen Schicksal des Katers und wollte helfen. „Sofort addierte ich 1 und 1 zusammen“, schreibt sie und denkt dabei an eine „total liebe Oma“ aus ihrer Nachbarschaft, die vor Kurzem ihren Kater durch einen Unfall verloren hatte.

Wollte keinen kranken Kater: „Omas erste Reaktion niederschmetternd“

„Omas erste Reaktion war wenig versprechend beziehungsweise niederschmetternd“, schreibt sie weiter. Die Senioren wolle keinen kranken Kater – nicht schon wieder wollte sie ein Tier verlieren. Stattdessen habe sie sich in eine andere Katze aus dem Tierheim verliebt.

Einige Tage gingen ins Land bis die alte Dame in das Tierheim gebracht wurde, damit sie ihre Katze, die sie so sehr mochte, sehen konnte. Dieser widmete sie jedoch „nicht eines Blickes“. So kam es zum großen Auftritt von „Schwarznase“.

„Kaum aus seiner Box raus erkundete er neugierig die Umgebung im Eingangsbereich des Tierheims, fauchte erst mal die anderen Katzen hinter den Türen an und kam dann zum Kuscheln“, heißt es in den Sozialen Medien weiter. Die Oma schien ganz angetan und nach einer kurzen Beratung zum Thema FIV-Virus und der damit einhergehenden Besonderheiten entschloss sie sich, den Kater probehalber mit nach Hause zu nehmen.

Geschichte mit Happy-End und Moral: „gebt auch älteren Leuten eine Chance auf ein Tier“

Zuhause angekommen, habe er direkt die Umgebung erkundet und sich dann schnurrend zur Oma auf das Sofa gesetzt. Seither werde gekuschelt, gekämmt und bei Oma im Arm im Bettchen geschlafen, die beiden „verhalten sich wie ein altes Ehepaar und sind seither unzertrennlich.“

Eine Geschichte, die gut für die beiden Senioren ausgeht. Und sie hat sogar eine Moral. Auf Facebook lautet der Appell: „Liebe Tierheime, liebe Tierschützer, gebt auch älteren Leuten eine Chance auf ein Tier … oftmals ist es die einzige Zuwendung und Beschäftigung, die diese Menschen noch haben und den beiden ‚alten Eisen‘ hätte nichts Besseres passieren können.“