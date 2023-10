„Rocky“-Schauspieler Burt Young ist tot: Sylvester Stallone trauert um „lieben Freund“

Von: Moritz Bletzinger

Burt Young war selbst Boxer, später spielte er Paulie Pennino in den „Rocky“-Filmen. Jetzt ist der US-Schauspieler im Alter von 83 Jahren gestorben.

Los Angeles – Filme wie „Chinatown“, „Once Upon a Time in America“ und allen voran die „Rocky“-Reihe machten Burt Young zum Star. Der Schauspieler aus Queen begleitete Sylvester Stallone in sechs Filmen. Darin spielte er den Schwager des Boxers.

Am 8. Oktober starb Young in Los Angeles, teilte seine Tochter jetzt der New York Times mit. Über die Todesursache machte die Zeitung keine Angaben.

Spielten in sechs „Rocky“-Filmen zusammen: Burt Young und Sylvester Stallone. © UPI Photo/Imago

Auf Instagram reagiert Sylvester Stallone direkt auf die traurige Meldung. Er schreibt: „An meinen lieben Freund Burt Young, du warst ein unglaublicher Mann und Künstler, ich und die Welt werden dich sehr vermissen.“

Stallone flehte Young angeblich an, Paulie Pennino zu spielen

In einem Interview mit dem Kulturmagazin „The Rumpus“ erzählte Young einst, er sei der einzige Darsteller gewesen, der für seine Rolle in „Rocky I“ nicht habe vorsprechen müssen. Sylvester Stallone soll ihn angefleht haben, Paulie Pennino zu spielen. Zu dieser Zeit war Stallone ein unbekannter Schauspieler in New York, Young war damals angeblich „der größere Name“.

Burt Young und Sylvester Stallone waren auf und hinter der Leinwand befreundet. © ZUMA Wire/Imago

Young selbst wurde über Umwege zum Schauspieler. Als Soldat begann er eine Karriere als Boxer, die aber nicht lange anhielt. Danach hielt er sich, so erzählte er selbst, mit Gelegenheitsjobs über Wasser, bis er den Durchbruch in Hollywood schaffte.

Anfang Oktober war Synchronsprecher Thomas Dannenberg verstorben, er gab unter anderem Sylvster Stallone und Arnold Schwarzenegger seine Stimme. Und Ende September traf die Filmwelt die traurige Nachricht: Dumbledore-Darsteller Sir Michael Gambon ist tot. (moe)