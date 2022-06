PayPal: Achtung, Betrugsversuch - Masche kann Ahnungslose viel Geld kosten

Von: Patrick Freiwah

Das Netz lauert voller Gefahren. Wer öfter mit PayPal seine Zahlungen abwickelt, sollte wachsam sein. Das gilt insbesondere, wenn auffällige E-Mails eintrudeln.

München - Wenn im Jahr 2022 Rückstände beglichen werden, ist PayPal ein beliebtes Mittel der Wahl. Auch die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass der amerikanische Dienst endgültig zu den beliebtesten Zahlungsmethoden auch in Deutschland aufgestiegen ist.

Allerdings birgt die vermeintlich einfache Abwicklung von offenen Rechnungen eine nicht zu unterschätzende Gefahr: Betrüger versuchen mit perfiden Methoden, Nutzer zur Herausgabe von Zugangsdaten zu bringen. Dies geschieht mit der Absicht, Geldsummen auf unbekannte Konten zu überweisen und den Betroffenen somit finanziellen Schaden zuzufügen.

PayPal: Nutzer des Bezahldienstes im Visier von Betrügern

Dabei kursieren gleich mehrere Betrugsversuche im Netz, die jedoch das gleiche Ziel haben: anhand persönlicher E-Mails Nutzer dazu bringen, sich auf dem vermeintlich echten Paypal-Portal einzuloggen. Die Verbraucherzentrale machte kürzlich bereits auf Nachrichten aufmerksam, in denen von „ungewöhnlichen Aktivitäten“ die Rede ist. Eine sicherheitsbedingte Sperrung des Paypal-Kontos sei die Folge, so der Hinweis in der Betrugs-Mail.

Die echt aussehenden Fälschungen erreichen offenbar in Form unterschiedlicher Varianten potenzielle Opfer: E-Mails, die angeblich von PayPal stammen, sind nicht leicht als solche erkennbar. Das belegt ein Screenshot, der unserer Redaktion vorliegt:

E-Mail-Phishing: Betrüger versuchen mithilfe von echt wirkender Benachrichtigungen, an sensible Daten zu gelangen. © FKN

Platziert ist eine Aufforderung, auf einen Button zu klicken und dort die persönlichen Paypal-Zugangsdaten einzugeben. Dazu erscheint die Aufforderung, Maßnahmen zu ergreifen, um weiterhin das Angebot nutzen zu können. Dem Aufruf sollten User allerdings nicht Folge leisten:

PayPal: Betrugsversuche per E-Mail mit der Aufforderung zum Login

Wer das tut, gibt dadurch seinen Login weiter und ermöglicht es den Betrügern, sich bei dem betroffenen Konto einzuloggen. Das Perfide: Ein Blick auf die E-Mail-Adresse suggeriert, dass es sich bei der Mitteilung um den Absender „support@paypal.de“ handelt. Eine genauere Betrachtung verdeutlicht allerdings, dass die reale E-Mail einen andere, kryptische Zusammensetzung aus Buchstaben enthält.

Paypal ist eine beliebte Zahlungsmethode. Doch im Web ist Vorsicht geboten (Symbolbild). © Thiago Prudencio/Imago

Die zweite Möglichkeit, den Paypal-Betrugsversuch zu deuten, besteht in der Website, die hinter dem Button mit der Aufforderung „Loggen Sie sich bei Paypal ein“ erscheint: Auch dieser Name ist eine wirre Aneinanderreihung von Buchstaben und Zahlen, die wachsame Internet-User stutzig macht. Im Vergleich zu früher sind die Phishing-Bemühungen zweifellos schwerer zu erkennen - Rechtschreibfehler in der eigentlichen Mitteilung sucht man in den aktuellen Fällen (oftmals) vergeblich.

