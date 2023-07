Wie Tom Hanks in „Cast Away“: Australier überlebt monatelang im Pazifik

Wie durch ein Wunder überlebt

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christoph Gschoßmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei „Cast Away“ strandet der von Tom Hanks gespielte Charakter lange auf einer einsamen Insel. Ein Australier machte eine ganz ähnliche Erfahrung. Seine Seenot-Story.

La Paz – Im Film „Cast Away“ muss Tom Hanks vier Jahre lang auf eine einsame Insel. In der Realität trieb ein Australier zwar „nur“ drei Monate lang auf See, aber der Vergleich fällt leicht. Wie im Drama aus dem Jahr 2000 von Regisseur Robert Zemeckis („Forrest Gump“) ist der Protagonist am Ende dieser Tortur total ausgemergelt, aber immerhin am Leben.

Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es: Während Hanks‘ Charakter den berühmten Volleyball „Wilson“ als Gesellschaft nutzte, vertrieb sich Tim Shaddock sogar mit einem Lebewesen die Zeit. Seine Hündin Bella begleitete ihn von Anfang bis Ende. Darüber berichten internationale Medien wie Sky News Australia.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82 — The Project (@theprojecttv) July 16, 2023

Australier und Hündin überleben von rohem Fisch und Regenwasser

Shaddock, ein 51-Jähriger aus Sydney, verließ mit seinem Haustier im April La Paz in Mexiko in Richtung Französisch-Polynesien. Doch ihr Katamaran wurde bei einem Sturm beschädigt. Infolgedessen wurden die Elektronik und die Kommunikation des Schiffes unterbrochen, was die beiden hilflos zurückließ.

Monate vergingen. Seefahrer und Hund mussten notgedrungen von rohem Fisch und Regenwasser überleben, bevor endlich der Hubschrauber eines Thunfischfängers das treibende Boot entdeckte. Die Matrosen des kommerziellen Schiffes staunten nicht schlecht, als sie einen Hund und einen auffallend dünnen Mann mit buschigem Bart sahen – dem Tom-Hanks-Charakter im Film nicht unähnlich. Wie durch ein Wunder erlitten die beiden weder größere Verletzungen, noch Krankheiten.

Australier überlebt Seenot: „Ich habe eine sehr schwere Tortur auf See durchgemacht“

„Ich habe eine sehr schwere Tortur auf See durchgemacht, ich brauche nur Ruhe und gutes Essen, weil ich lange Zeit allein auf See war“, sagte Shaddock in einem Video von Nine News. „Ansonsten geht es mir gesundheitlich sehr gut.“ Der Seemann soll den Unterschlupf des Bootes genutzt haben, um sich vor schwerem Sonnenbrand zu schützen. Shaddock betreibt seit 2013 den Blog The Raw Food Kitchen. Er kennt sich also mit Rohkost bestens aus, was ihm für die Monate auf See wohl durchaus nützte.

Naturfilmer erlebten während ihrer Aufnahmen auf offener See einen echten Horror-Moment. Tigerhaie sprangen ihr Schlauchboot an und zerfetzten es. Das Boot explodierte. Ein durchsichtiger, glibberiger Fisch sorgte indes auf Twitter für Begeisterung.(cgsc)

Rubriklistenbild: © News9 (Screenshot)