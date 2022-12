Vorgedrängelt und Mann brutal attackiert: Polizei sucht öffentlich nach jugendlichen Penny-Schlägern

Von: Momir Takac

Teilen

Vor einer Penny-Filiale in Dortmund ist ein Mann von Jugendlichen zusammengeschlagen worden. (Symbolbild) © CHROMORANGE / Weingartner

Brutaler Vorfall in Dortmund: Jugendliche pöbeln in einer Penny-Filiale einen Mann an und schlagen ihn. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Dortmund - In einer Penny-Filiale in Dortmund hat sich eine Tat ereignet, die Kopfschütteln und Fassungslosigkeit hervorruft. Drei Jugendliche sollen einen Kunden an der Kasse verbal attackiert und später auf ihn eingeprügelt haben. Die Polizei sucht nach ihnen nun per Öffentlichkeitsfahndung.

Vor Penny-Filiale: Jugendliche flüchten nach brutaler Attacke auf Mann

Der Vollfall ist bereits eine Weile her, er ereignete sich am 14. Juli 2022 in der Penny-Fililale in der Martener Straße. Damals wollten sich die drei Jugendlichen an der Kasse an einem Kunden vorbeidrängeln. Dieser ließ sich das nicht gefallen, es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung, berichtete die Polizei Dortmund.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen sucht öffentlich nach diesen drei Jugendlichen. Sie sollen in einer Penny-Filiale einen Mann geschlagen haben. © Polizei Nordrhein-Westfalen

Für den 48-Jährigen war die Sache damit allerdings noch nicht ausgestanden. Vor dem Lebensmittel-Discounter ging es unschön weiter. Die Jugendlichen provozierten den Mann erneut und attackierten ihn sogar. Laut Polizei schlug ihm einer der Verdächtigen mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Ein anderer warf ihm eine Getränkedose gegen den Kopf.

Penny: Jugendliche schlagen Kunden in Dortmund blutig

Der Mann erlitt eine stark blutende Wunde und erhebliche Kopfverletzungen. Die Jugendlichen flüchteten und konnten bis heute nicht ermittelt werden. Daher sah sich die Polizei in Dortmund nun offenbar gezwungen, öffentlich nach ihnen zu fahnden.

Wer Hinweise zu den auf dem Foto abgebildeten Personen geben kann, soll sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund melden (Telefonnummer: 0231-1327441). Im nicht allzu weit entfernten Münster hatte es Jahre zuvor einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Penny-Filiale gegeben. (mt)