Lang, länger, Penny: Kassenzettel bringt Kundin zur Weißglut – „Als hätte ich 100 Artikel gekauft“

Von: Tom Offinger

Überdurchschnittlich lang: Ein Kassenzettel von Penny. © Screenshot/facebook.com/PennyDeutschland/community

Auf Facebook erntete der Discounter Penny heftige Kritik wegen eines Kassenzettels: Die Länge des Bons brachte eine Kundin zur Weißglut.

München – Er gehört zu jedem Einkauf wie ein erfrischendes Eis an einem warmen Sommertag: der Kassenzettel. Zahlreiche Kunden werfen den Bon wenige Augenblicke nach dem Bezahlen schon wieder in den Mülleimer oder nehmen ihn gar nicht erst an. Andere nehmen den Papierschnipsel gerne mit nach Hause, um noch einmal die Preise zu kontrollieren oder den Einkauf beispielsweise im Haushaltsbuch festzuhalten. Die Länge dieser Zettel steht dabei eigentlich selten zur Debatte. Eine Penny-Kundin hingegen nahm ihren überlangen Kassenbon zum Anlass, auf Facebook ihren Frust rauszulassen.

Langer Penny-Kassenzettel: Kundin ärgert sich auf Facebook

Als Zeichen für Umweltschutz drucken viele Supermarkt-Ketten verkleinerte Formen ihrer Kassenzettel aus oder geben diese nur bei Aufforderung an die Kunden heraus. Bei Penny scheint diese umweltschonende Maßnahme noch nicht angekommen zu sein, wie eine Kundin auf Facebook schildert: „Ist es wirklich ernst gemeint, einen Kassenbon auszudrucken, der so lang ist, als hätte ich 100 Artikel gekauft?“, fragt sie nach ihrem letzten Einkauf auf der offiziellen Seite der Kette. Auf einem dazugehörigen Foto ist der angesprochene Bon zu sehen, der tatsächlich eine auffällige Größe hat.

„Es sind 4 [Artikel; Anm. d. Red.]. Sorry, das geht gar nicht“, wird sie deutlich. Anstelle einer einfachen Auflistung des Einkaufs reihen sich unter der Rechnung noch zahlreiche Codes (u. a. für PAYBACK), ein Aufruf zur digitalen Bewerbung bei Penny und eine Werbung für einen Reiseanbieter. Allein durch diese Anhängsel wird der Kassenzettel doppelt so lang. Die Antwort der Kette ließ nicht lange auf sich warten.

Langer Penny-Kassenzettel: Unternehmen verteidigt sich

Nicht jeder Kunde bekomme einen Kassenzettel, daher nutze man die Flächen für die Werbung, so Penny. „Wir informieren die Kund*innen über mögliche Vorteile, aktuelle Angebote oder Neuerungen, wie z. B. PAYBACK oder auch andere Aktionen, wenn wir diese anbieten. Auch unsere Treuepunkte werden dort abgedruckt, so dass du immer weißt, wie viele du für deinen Einkauf erhältst.“

Die Rückmeldungen der Kunden nehme man dennoch sehr ernst, versichert Penny, man suche „stets nach anderen Möglichkeiten“, da man „ebenfalls mehr zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit beitragen“ wolle. „Dafür setzen wir uns ein, doch leider ist es nicht an allen Stellen so einfach und schnell umzusetzen.“

Penny-Kassenzettel: Kritik ist nichts Neues

Die Kritik an den Penny-Kassenzettel ist nichts Neues: In der Vergangenheit hatten sich immer wieder Kunden über die Länge des Bon beschwert, vor allem im Vergleich mit anderen Supermarkt-Ketten wirkten die Papierschnipsel überdimensional. Im Namen der Kundin bleibt zu hoffen, dass das Unternehmen bald wieder kürzere Zettel einführen wird. (to)