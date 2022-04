Vibrierende Zähne und Schwangerschaft nach UFO-Sichtung: Pentagon veröffentlicht Alien-Untersuchungen

Von: Julia Volkenand

Das Pentagon veröffentlichte nun 1500 Seiten von Untersuchungen in Ufo-Sichtungen und Begegnungen mit Aliens.

Washington - Ufos und Aliens faszinieren die Menschen schon, seit es Science-Fiction-Literatur gibt. Doch was für viele eher was für die Kinoleinwand ist, nehmen andere bitterernst. So gibt es unzählige Berichte von Ufo-Sichtungen, Alienentführungen und anderen Begegnungen der ersten, zweiten oder dritten Art. Und diese angeblichen Fälle von Kontakten mit Außerirdischen werden durchaus ernst genommen. Das US-Verteidigungsministerium zumindest dokumentierte die Berichte jahrelang, nun veröffentlichte das Pentagon gute eineinhalbtausend gesammelte Dokumente, in denen es der ganzen Sache auf den Zahn fühlt.

Bereits 2017 enthüllte ein ehemaliger Mitarbeiter, dass das angeblich streng geheime Programm AATIP (Advanced Aviation Threat Identification Program) sich bis 2012 mit Ufo-Sichtungen und Ähnlichem befasste. Das Pentagon bestätigte zwischenzeitlich, dass es das Programm tatsächlich gäbe, berichtet Stern. Doch bisher wurde von den Ergebnissen der Untersuchungen nichts laut. Erst im April, als 1500 Dokumente deklassifiziert wurden, konnte die Öffentlichkeit sich ein Bild von den Fällen machen, mit denen AATIP sich befasste.

Pentagon veröffentlicht Berichte über Ufo-Sichtungen

Die amerikanische Ausgabe der Sun erhielt die Unterlagen vom Pentagon und veröffentlichte Auszüge davon. Diese hatte die Dokumente unter Bezugnahme auf den „Freedom of Information Act“, der Privatpersonen und Medien unter bestimmten Voraussetzungen Einblicke in nicht öffentliche Dokumente sichern soll, angefordert.

Bilder wie dieses wurden bereits 2017 vom Pentagon veröffentlicht. © picture alliance/dpa/U.S. Department of Defense

Unter anderem untersuchte das Pentagon laut der Unterlagen die Auswirkungen von UFO-Sichtungen auf den menschlichen Körper, mit gruseligen Ergebnissen. Von Nasenbluten über Juckreiz bis hin zu ‚empfundener Teleportation‘ bei den Nebenwirkungen von UFOs ist wirklich alles vertreten. Auch von unfreiwilligen Muskelbewegungen, plötzlichem Körpergeruch, Warzen, vibrierenden Zähne und unerklärlicher Schwangerschaft haben Betroffene berichtet, heißt es in den Dokumenten.

Pentagon-Berichte über Symptome nach Alien-Begegnungen

Die Symptome seien nach verschiedenen Personen aufgetreten, nachdem sie UFOs gesichtet haben wollen, so steht es in den Pentagon-Berichten.

Das Pentagon selbst veröffentlichte bereits vor einigen Jahren Videoaufnahmen von unbekannten Flugobjekten. Um was es sich dabei handelte, konnte, wie der Name schon verrät, nicht erklärt werden. Zu welchem Zweck das Pentagon diese Sichtungen dokumentiert und untersucht, wird aus den veröffentlichten Berichten nicht ganz klar. Die AATIP wurde aber ins Leben gerufen, nachdem 144 unterschiedliche Begegnungen mit Flugobjekten, die sehr hoch entwickelte Technologien aufwiesen, gesichtet wurden. Diese können nicht von Menschenhand stammen, hieß es in Augenzeugenberichten, unter anderem von Air Force Piloten. Kritiker stehen dem Ganzen verhalten gegenüber. Falsche Wahrnehmung, technologische Militärtests und Wetterballons haben in der Vergangenheit häufig zu falschen UFO-Sichtungen geführt, die sich später als unwahr herausstellten.

Und auch die Dokumente des Pentagon liefern bei weitem keine Beweise für die Existenz von Aliens. Sie berufen sich letztlich ausschließlich auf die Aussagen derer, die angeblich Kontakt zu fremden Lebensformen hatten. Und diese Begegnungen lassen sich häufig gar nicht nachprüfen. Zwar bezogen sich die „Nebenwirkungen“ auch auf offizielle Krankenakten, die Symptome sind aber durch unzählige andere Ursachen zu erklären.