„Pfand-Schublade hat gut Geld gegeben“ – Kunde räumt am Pfand-Automaten ab

Von: Miriam Haberhauer

Eine stattliche Pfandflaschensammlung hatte dieser Twitter-User wohl zu Hause. Fast 40 Euro kann er sich am Ende auszuzahlen lassen. Online teilte er sein Glück.

München – Für die einen eine nervige Verpflichtung, für andere die Chance auf ein paar Euros mehr im Geldbeutel: der Gang zum Pfand-Automaten im Supermarkt oder Discounter. Grund zur Freude hatte dabei nun ein Twitter-User in Neckartenzlingen. Ganze 38,39 Euro standen am Ende auf seinem Bonzettel. Egal ob bei Aldi, Kaufland, Edeka, Lidl oder Rewe: überall bringen Pfandartikel gerade einmal 8 Cent pro Mehrweg-Flaschen, beziehungsweise 25 Cent pro Einweg-Gebinde.

Pfandflaschensammlung macht Twitter-User um 40 Euro reicher – Bonfoto landet auf Twitter

Auf Twitter teilte der User stolz seinen Bonzettel, der im Übrigen seine Gültigkeit verlieren kann. Seine Follower freuten sich mit ihm. „Bin stolz“, kommentierte eine Userin. „Schmeckt“, meinte ein anderer. Der glückliche Kunde bedankte sich im Anschluss für die Reaktionen seiner Follower.

Mit seiner alltäglichen Erledigung scheint der Tweet-Ersteller den ein oder anderen User inspiriert zu haben. In einem anderen Kommentar war zu lesen: „Ich geb morgen auch all mein Pfand ab.“ Wer weiß, was sich sonst noch für Pfand-Schätze in Deutschlands Wohnungen verstecken.

Pfandabgabe – ein müßiger Gang, der sich auszahlt

Durch die Rückgabe von Pfandartikeln erhält man einen Wertbon, welchen man an der Supermarktkasse direkt wieder einlösen kann. Kunden, die gleichzeitig ihren Wocheneinkauf erledigen, sparen sich so bares Geld. Wer den Gang zum Pfand-Automaten antritt, sollte sich aber immer darüber im Klaren sein, welche Rechte und Pflichten damit verbunden sind. Verbraucherschützer informieren regelmäßig über die aktuellen Regelungen rund um das Thema Pfandabgabe.

Übertroffen wurde der junge Mann aus Neckartenzlingen noch von einer Punk-Rockband aus Baden-Württemberg. Die Musiker konnten Pfand im Wert von fast 60 Euro abgeben. Weniger Glück hatte hingegen ein Kunde im niedersächsischen Neustadt am Rübenberge: Er musste am Pfand-Automaten sogar noch draufzahlen. (mlh)