Bibliotheks-Schließfach platzt aus allen Nähten: „Pfand bringt sich nicht von selbst weg“

Von: Yasina Hipp

Dieses Bibliotheks-Schließfach wurde zweckentfremdet. © Screenshot/Twitter/SWeinmeier

Irgendwann kommt man nicht mehr darum herum, die angehäuften Pfandflaschen abzugeben. Oder man sammelt sie einfach, wie diese Studierende.

München - Die Uni kann durchaus anstrengend sein und viele Nerven kosten, vor allem jetzt zum Semesterende stecken einige Studierende wohl bis zum Hals in Lernstress und unter Abgabedruck. Viele nutzen die Bibliotheken der Unis, um sich besser konzentrieren zu können oder natürlich Bücher auszuleihen. Für ausreichend Hydration muss natürlich auch gesorgt sein, sodass das Gehirn auch das leisten kann, was es soll. Bei Studierenden funktioniert das wohl am besten mit Wasser und Mate-Tee, die leeren Flaschen werden einfach im Schließfach gesammelt. Das hat nun ein aufmerksamer Twitter-User entdeckt und gepostet.

Pfandsammler: 14 Flaschen in kleinem Schließfach

Eigentlich gehören in die Schließfächer von Uni-Bibliotheken Taschen, Rucksäcke und weitere Gegenstände, die nicht mit in die Lesesäle genommen werden dürfen. In dieser Bibliothek werden die Fächer wohl anderweitig genutzt, wie das Foto auf Twitter zeigt. Ein kleines Schließfach bis zum Bersten gefüllt mit Glas- und Plastikflaschen. Der Urheber des Posts schreibt dazu: „Erst wenn auch das letzte Bibliotheksschließfach bis oben hin mit Wasser- und Mateflaschen voll gestellt ist, werden Studierende merken, dass Pfand sich nicht von selbst wegbringt“.

Das Foto löst auf Twitter vor allem belustigte Reaktionen aus.

Pfand-Schließfach: „Das ist der Wintervorrat für schlechte Zeiten“

Die 14 Flaschen würden im Supermarkt einen Pfandbetrag von etwa 2,65 Euro ergeben. Die Twitter-Community erkennt hinter dem Pfandsammeln eine Taktik. Einer schreibt: „Das ist der Wintervorrat. Für schlechte Zeiten. Es wird kalt und das Heizen wird teuer. Du wirst Dich noch umgucken, weil Du nicht genügend gesammelt hast“. Und eine andere Userin würde sich am liebsten der Sammelei anschließen, sie schreibt: „Gib Code, dann packe ich meine Flaschen dazu und muss sie nicht immer auf fremden Arbeitsplätzen parken“.

