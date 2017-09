Bei Hochzeit und über 30 Grad: Pferd bricht vor Hochzeitskutsche zusammen

Eine 400 kg-Hochzeitskutsche in der prallen Hitze den Berg hochzuziehen war für dieses Pferd zu viel: Es stürzte und blieb vorerst liegen.

Palermo - Braut und Bräutigam hatten sich für ihre Hochzeit etwas ganz besonders romantisches überlegt: Das Paar sollte gemeinsam in einer wunderschönen Kutsche zur Kirche gebracht werden - gezogen von einem weißen Ross, versteht sich. Doch das prachtvolle Tier schien von der Aufgabe überfordert, bei über 32 Grad und 400 kg Gewicht, dass es mit der Kutsche hinter sich herziehen musste, kein Wunder. An einer Steigung gingen ihm endgültig die Kräfte aus und das schöne Tier brach zusammen. Sofort eilten der fein gekleidete Kutscher und einige Hochzeitsgäste zu Hilfe, um das Pferd wieder aufzurichten. Ob sie es schafften, ist in dem Video, dass ein Anwohner aus seiner Wohnung heraus filmte, nicht zu erkennen. Laut lasicilia.it hat die italienische Tierschutzorganisation Nucleo Operativo Italiano Tutela Animali bereits Anzeige erstattet.