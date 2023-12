Bewohner öffnet Kellertür und findet ungewöhnliche Spuren: „Ausziehen und Haus in Brand setzen“

Von: Michel Guddat

Bei der jährlichen Routine, die Wasseruhr im Keller abzulesen, stößt ein Bewohner auf einen eigenartigen Befall. Doch was steckt dahinter?

München – Szenen, aus einem real gewordenen Science-Fiction-Film? Ein Portal in eine andere Welt? Auf der Social-News-Website reddit.com wird heiß diskutiert, worum es sich im Keller des Users „reDuX94“ handeln könnte. Als dieser die Kellertür öffnete, um die Wasseruhr abzulesen, stieß er auf einen weißen, schaumartigen Schimmelbefall, der sich von der in den Keller hinabführenden Holztreppe in den Raum ausbreitete. User „Shadow_CBT“ fasst es gut zusammen: „Ich würde sagen, dein Keller schimmelt.“

In einem Punkt sind sich alle einig: Finger davon lassen und so schnell es geht einen Experten holen. User „Old-Way-7403“ meldet sich zu Wort und schreibt: „Haus in Brand setzen und ausziehen (am besten zuerst ausziehen).“ So weit muss es der Bewohner dann doch nicht kommen lassen. Zu spaßen ist mit dem Schimmel jedoch auch nicht.

Der Schimmel im Keller ist ein holzzerstörender Pilz und ist in feuchten Gebäuden zu finden

Laut der Fachfirma ISOTEC aus München handelt es sich in diesem Fall um einen Schwammbefall, eventuell sogar um einen sogenannten Hausschwamm. Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärt die Firma, es sei klar zu erkennen, dass der Schwamm seinen Ursprung in der Holztreppe habe. Ein Hausschwamm kann dabei nicht nur verbautes Holz angreifen – auch vor Putz, Dämmmaterial und Mauerwerk macht er keinen Halt. Er ist ein fieser Gegner.

Was ist eigentlich ein Hausschwamm? Der Echte Hausschwamm zählt zu den Oberflächenpilzen und bildet ein gut entwickeltes Oberflächenmycel (Mycel = Geflecht). Die Fruchtkörper des Echten Hausschwamms sind rot-bräunlich, fleischig-dick, mit einem äußeren weißen Rand. Das Sporenpulver ist rotbraun. Ein weiteres Merkmal des Pilzes ist die immense Sporenproduktion. Faktoren für seine Ausbreitung sind Temperatur und Sauerstoffgehalt im Raum. Um wachsen zu können, benötigt der Schimmel ein feuchtes, nicht zu kühles Klima (18–22 Grad). Die Fortpflanzung findet über Sporen statt, die über Wind, Regen, Menschen und Tiere übertragen und transportiert werden. Der Hausschwamm ist ein Materialschädling, aber kein direkter Gesundheitsschädling. Quelle: Bundesumweltamt

Neben Holz bieten auch Textilien, Papier, Spanplatten und Pflanzenfasern gute Wachstumsmöglichkeiten. Meist ist er in schlecht beheizten, feuchten Gebäuden zu finden. Holz, Keller, hohe Luftfeuchtigkeit – das trifft im Fall des Reddit-Users alles zu.

Aber „reDuX94“ ist damit nicht allein: Über 30 Prozent der pilzbedingten Gebäudeschäden in Mitteleuropa sind laut Umweltbundesamt auf den Hausschwamm zurückzuführen. Besonders tückisch: Oft verbreitet sich der Schimmel unbemerkt, unter Fußbodenbelägen, hinter Wandverkleidungen oder in Zwischendecken aus. Oder unter einer Kellerholztreppe.

Der Schwamm selbst ist nicht gesundheitsschädigend – manche Menschen reagieren allergisch auf Schimmel-Sporen

Der Schwamm selbst ist nicht gesundheitsschädigend. Zwar reagieren manche Menschen allergisch auf die Sporen, die größere Gefahr liegt jedoch darin, dass sich auf dem Schwammfruchtkörper Schimmel bildet. Dieser wiederum kann Kopfschmerzen, Reizungen der Atemwege und allergische Reaktionen hervorrufen.

Ein Bewohner erlebte eine böse Überraschung, als er die Kellertür seines Hauses öffnete. © Steinach/IMAGO- reddit.com

Bei Entfernung des Schimmels muss mit einem fünfstelligen Bereich gerechnet werden

Doch was kann der Bewohner dagegen tun? Zuerst sollte auf jeden Fall professionelle Hilfe in Form eines Sachverständigen oder einer Fachfirma herangezogen werden. Denn neben einer umfassenden Sanierungsmaßnahme müssen meist auch Biozide oder Heißluftverfahren eingesetzt werden, um den Befall vollständig zu entfernen.

Von der Feststellung bis hin zur Entfernung und Sanierung muss hier mit einem Gesamtaufwand im fünfstelligen Bereich gerechnet werden. Dies ist natürlich abhängig vom Ausmaß und von der Komplexität der Sanierung. So würde eine Entfernung des Schwamms in diesem Fall bei der Firma ISOTEC ablaufen:

Rückbau Holztreppe und anderen Holzkonstruktionen im Befallsbereich und Sicherheitsbereich von einem Meter

Evtl. Rückbau Bodenaufbau (wenn der Schwamm auch darunter ist)

Schwammsperrmittel als Mauerwerksinjektion

Putze entfernen

Feinreinigung

Kosten ca. 5.000 bis 10.000 Euro

Abdichtungsarbeiten und Treppe erneuern (Kosten ca. 15.000 bis 30.000 Euro)

Und aufgepasst: In manchen Bundesländern gilt eine Meldepflicht. Derzeit muss in Sachsen und Thüringen ein Hausschwammbefall gemeldet werden.

Der häufigste Fehler, laut dem Geschäftsführer von ISOTEC, Matthias Gebhardt, liegt darin, Büsche oder Äste im Garten zu schneiden und diese zum Trocknen in den ohnehin feuchten Keller zu legen. Wird hierbei nicht durch Kondenstrockner, regelmäßiges Lüften und ähnliches auf die Luftfeuchtigkeit geachtet, kann sich der ungebetene Gast schnell ausbreiten.

Schimmelbefall erfolgreich vorbeugen – So geht`s

Nach einer erfolgreichen Entfernung kommt oft die Angst vor einem erneuten Befall. Das ist zu beachten, um ihr Gebäude trocken und schimmelsicher zu halten:

Achten Sie bereits beim Bau darauf, dass die Trocknungszeiten eingehalten werden.

Wenn Sie neue Holzbalken einziehen, sollten diese trocken sein (Holzfeuchte unter 20 Prozent) und keine Spuren von Sporen enthalten.

Lüften Sie Ihren Keller regelmäßig durch.

Lagern Sie Baustoffe stets trocken und bewahren Sie (feuchtes) Kaminholz nicht in Ihren Innenräumen auf.

Beheben Sie Wasserschäden schnell und vollständig und stellen Sie sicher, dass keine Folgeschäden entstehen.

Halten sich Hausbewohner an diese Punkte, stehen die Chancen gut, keine böse Überraschung beim nächsten Öffnen der Kellertür befürchten zu müssen. Ansonsten gilt, auf höheren Beistand zu hoffen, wie „CopyShop_1312“ unter dem Beitrag kommentierte: „In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti“ („Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“). (mg)