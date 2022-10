Pizza-Besteller schreibt absurden Wunsch zur Bestellung – und kriegt ihn erfüllt

Eine Pizza mit einem aufgemalten Hund auf dem Pizza-Karton. © Screenshot Reddit

Wer Geburtstag hat, darf sich oftmals etwas wünschen. Das dachte sich auch ein Pizza-Besteller und gab dem Restaurant einen skurrilen Wunsch mit – der ihm erfüllt wurde.

München - Manche Lieferungen können ganz schön merkwürdig sein. So fand eine Kundin ihre Bestellung in einem Pizzakarton vor – und das, obwohl ihr Paket mit Amazon kam. Noch ratloser hingegen war ein anderer Kunde über seine Lieferung. Denn dieser bekam nicht ganz das, was er ursprünglich bestellte. Anders lief das bei einem Reddit-User ab. Seine Bestellung wurde problemlos umgesetzt. Der Kunde äußerte einen sehr skurrilen Wunsch an den Pizzaservice und bekam ihn erfüllt.

Ein Kunde hatte sich an seinem Geburtstag eine Pizza mit besonderen Wünschen bestellt. Zur Feier des Tages sollte es nicht bei einer einfachen Pizza bleiben. In den Anmerkungen zur Bestellung übermittelte der Kunde seinen Wunsch an das Restaurant. „Pizza bitte in drei Stücke schneiden und eine kleine Zeichnung von einem Hund im Karton. Heute ist mein Geburtstag“, schrieb er mit einem zwinkernden Smiley. Einen Screenshot samt der gelieferten Pizza teilte der Besteller auf Reddit.

Reddit-User bekommt skurrilen Geburtstagswunsch vom Restaurant erfüllt

Gesagt, getan – die Pizza mit dem Extra-Wunsch kam bei dem Kunden und bei der Reddit-Community sehr gut an. „Die Zeichnung ist süß, muss ich ehrlich sagen“, kommentierte ein Nutzer das Bild. „Da ist der Kunde noch König“, schrieb ein weiterer Nutzer. Anderen Usern scheint der Wunsch nicht groß genug gewesen zu sein. „Statt der Zeichnung hätte ich mir lieber eine Playstation im Karton gewünscht“, schlug ein Nutzer vor. „Reklamieren, sieht nach einem Hasen aus“, kritisierte ein weiterer User das künstlerische Werk des Restaurants.

Zeichnungen auf den Bestellungen scheinen wohl beliebt zu sein. Ein Lieferando-Kunde hatte einen ähnlichen Wunsch. Statt eines Hundes wünschte sich dieser einen Dino auf der Tüte mit seiner Bestellung. Und diesen bekam er auch. (vk)