Pizza-Lieferant will Ware übergeben, sieht aber Verfolgungsjagd – und haut Verbrecher um

Von: Nadja Austel

Pizza-Bote hilft Polizei-Beamten aus und beendet Verfolgungsjagd. (Screenshot Twitter) © Twitter/Screenshot

Lieferanten tauchen immer wieder in Überwachungsvideos von Tür-Kameras auf. In diesem Fall wird der Pizza-Bote als Polizei-Helfer zum Held der Geschichte.

München – Es sind kuriose Szenen, die immer häufiger von Überwachungskameras an Haustüren eingefangen werden. Die technischen Möglichkeiten, per Videoaufzeichnung das eigene Zuhause absichern zu können, haben in den letzten Jahren eine große Verbreitung in Privathaushalten erfahren. Per Smart-Home-System ist auch eine Überwachung in Echtzeit kein Hexenwerk mehr.

Doch nicht nur bei Straftaten wie etwa Einbrüchen erweisen sich die Aufzeichnungen als hilfreiche Beweismittel. Oftmals werden auch Szenen im Hintergrund eingefangen, die mit dem Haushalt der Kamerabesitzer gar nichts zu tun haben. So auch in dem Video aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania, das aktuell auf Twitter viral geht.

Video-Kamera zeigt, wie Pizza-Bote in Philadelphia Polizei-Beamten hilft

Laut dem New Yorker Nachrichtenportal Law & Crime Network spielt sich die Szene in einem Vorort von Philadelphia ab. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Pizza-Bote vor der Haustür wartet, an der sich die Überwachungskamera befindet. Er beobachtet dabei die Straße, wo zunächst nur ein fahrendes Auto zu sehen ist.

Das fährt allerdings nicht auf der Straße weiter, sondern über die Wiesen in den Vorgärten der anderen Straßenseite. Dort kommt es kurz zum Stehen und eine Person, die zunächst nicht zu sehen war, steigt in das Auto ein. Auf der Straße ist zu diesem Zeitpunkt bereits ein Polizeiwagen zu sehen, dessen Sirene zuvor nur zu hören gewesen ist. Das berichtet der Pizza-Bote, Tyler Morell, in einem Interview gegenüber Law & Crime Network.

Verfolgungsjagd bei Pizza-Lieferung: Stolperfalle beendet Flucht

Das verdächtige Fahrzeug beschleunigt anschließend, fährt weiter über die Wiesen der Vorgärten und lenkt dann wieder auf die Straße, wo der Wagen der Polizei die Verfolgung aufnimmt. Die Jagd findet allerdings ein abruptes Ende. Das flüchtige Auto kommt auf der Straße zum Stehen.

Ein zweiter Wagen der Polizei ist nun ebenfalls angekommen, als der Flüchtige aus dem Fahrzeug aussteigt und entgegen der Fahrtrichtung lossprintet. Morell, der die Szene beobachtet hat, nähert sich dem Bürgersteig und stellt dem Verdächtigen – noch mit der Pizza in der Hand – ein Bein. Der rennt mit einer so großen Geschwindigkeit, dass die Stolperfalle ihn kopfüber zu Fall bringt.

Pizza-Bote wollte Lieferung nicht ruinieren und trotzdem helfen

Er landet mit dem Gesicht auf der Wiese des Hauses, zu dem Morell die Pizza ausliefert, wo die Polizei ihn schließlich festnimmt. Er sei sich nicht sicher gewesen, ob die Beamten den Sprinter hätten einholen können, sagt Morell im Interview mit Law & Crime Network. Aber er habe auch die Pizzen nirgendwo abstellen können.

Lieferanten sind aufgrund ihres Berufes oft auf kuriosen Überwachungvideos zu sehen. Ein besonders glücklicher Fall ereignete sich unlängst, als ein Kunde dem Boten eine Überraschung vor der Tür deponierte. Doch auch unerfreuliche Szenen werden von den Haustür-Kameras dank ihrer Verbreitung nun immer häufiger aufgezeichnet. So auch die unsanfte Auslieferung von einem Hermes-Boten, der eine Versandtüte vor die Haustür des Kunden schmeißt. (na)