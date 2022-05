Trotz falscher Bezeichnung: Pizzen in Bosch-Kantine überzeugen - „Sind schon stabil“

Von: Yasina Hipp

Diese Pizza gab es unter der Bezeichnung „Pide - türkische Pizza“ bei Bosch in der Kantine. © Screenshot/Twitter/TrafLaw2107

Kantinenessen lässt oft Raum für Verbesserungen und Wünsche. Beim Großkonzern Bosch stand zuletzt Pizza auf dem Wochenmenü - und die löste eine Twitter-Reaktion aus.

München - In der Mittagspause kurz in die Kantine und aus verschiedenen Gerichten wählen, so sieht der Alltag vieler deutscher Angestellter, Schüler und Studenten aus. Oft gibt das Essen allerdings Anlass zu Beschwerden: die Nudeln sind zu weich, in der Soße fehlt Salz und das Fleisch ist zu durch. Selbst gekocht schmeckt eben doch am besten! Beim Automobilzulieferer Bosch spalten sich die Meinungen über das Kantinenessen wohl auch, obwohl sogar eine absolute Lieblingsspeise auf dem Menü stand - aber auch bei Pizza kann man offenbar einige falsch machen.

Pizza bei Bosch: Seltsame Bezeichnung für die italienische Spezialität

Ein User postet auf Twitter ein Foto seine Kantinen-Pizza von Bosch. Dazu schreibt er: „Believe it or not, die Bosch Kantine nennt das ‚Pide - türkische Pizza‘“. Auf dem Bild zu sehen, eine normale runde italienische Pizza, mit einem Spinat-Käse-Gemisch auf der üblichen Tomatensoßenbasis. Ein paar Sesamkörner und Pinienkerne zieren das Ganze. Der Belag könnte - bis auf die Tomatensoße - ja noch für eine Pide funktionieren, aber sonst hat dieses Gericht nicht viel mit der türkischen Spezialität zu tun.

Als Pide kennt man hierzulande nämlich eigentlich Fladenbrot in Schiffchenform mit Belag wie Hackfleisch oder Spinat und Käse.

Reaktionen auf Pizza: Sieben von zehn Punkten

Obwohl also bei der Bezeichnung der Pizza wohl irgendwas schief gelaufen ist, scheint sie nicht schlecht geschmeckt zu haben. Auf Anfrage anderer User bewertet der Urheber des Posts die Pizza immerhin mit sieben von zehn Punkten, wenn zehn eine italienische Steinofenpizza sind. Die Pizzen in der Bosch-Kantine seien „schon stabil“. Und am Ende ist der Geschmack dann wohl auch wichtiger als das Aussehen oder die Bezeichnung. Vielleicht gibt es in der nächsten Mittagspause dann ja eine richtige Pide.