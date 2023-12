„Pizzeria des Schreckens“: Italienischer Verband veröffentlicht Galerie mit Pizza-Verbrechen

Von: Daniel Geradtz

Drucken Teilen

Was sind die wohl ungewöhnlichsten Beläge für eine Pizza? In Italien wurden sie nun zusammengestellt. Dabei kamen einige Kuriositäten heraus.

Neapel – Seit 2017 zählt die Pizza zum immateriellen Kulturerbe der Unesco. Was mancherorts daraus gemacht wird, hat aber wenig mit der „Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers“ zu tun, die die Organisation anerkannt hat. Der italienische Verband von Bauern und Lebensmittelherstellern (Coldiretti) hat nun in der Pizza-Stadt Neapel mit der Ausstellung „Die Pizzeria des Schreckens“ die wildesten Varianten gezeigt.

„Pizzeria des Schreckens“ zeigt internationale Pizza-Variationen in Italien

Vielen Italienern rollen sich schon beim Gedanken an eine Pizza Hawaii die Fußnägel hoch. Wenn es nach unseren mitteleuropäischen Geschmacksvorlieben geht, ist das aber noch lange nicht die Spitze. Auch Kebap- oder Hühnchenbelag können uns noch nicht so richtig schocken. Die Beispiele zeigen: Die Pizza wird landestypisch modifiziert.

Pizza mit Känguru in Australien, mit Eiern und Kabeljau oder Schlangen in asiatischen Ländern haben auf den Speisekarten ihre festen Plätze. Doch die australischen Variationen gehen offenbar noch weiter. Laut einem Bericht des Coldiretti sollen dort auch Straußenfleisch und Cannabis auf dem Teig sowie in der Tomatensoße landen. In Asien dürfen, na klar, Heuschrecken und Grillen nicht fehlen. Und in Südafrika sollen bereits Zebras ihr Leben gelassen haben, um auf Pizzen zu enden.

Für manchen Italiener ist bereits eine Pizza Hawaii eine Todsünde. © Angelika Warmuth/dpa

Auf seiner Webseite listet der Verband weitere Brüche mit der Tradition auf. Dabei handelt es sich nicht nur um die Hauptbeläge. Teilweise sei es üblich, Ketchup statt Tomatensoße und Cheddar statt Mozzarella zu verwenden. Allerdings gibt es auch immer wieder Pizza-Variationen, die selbst mit dem Argument der regionalen Essensgewohnheiten nichts zu tun haben. Auch im Tiefkühlregal gibt es inzwischen kuriose Pizza-Kreationen. Mit einem besonderen Trick werden sie beim Backen knuspriger.

Umfrage zeigt: Italiener sind mit Pizza im Ausland unzufrieden

Interessant ist, dass 26 Prozent der Italiener, die an einer Umfrage des Verbands zu ihren Erfahrungen teilgenommen haben, sich noch nie im Ausland an eine Pizza gewagt haben. Ihnen fehlte das Vertrauen in die lokale Küche. Sechs Prozent der Teilnehmer waren von den dargebotenen Gerichten begeistert, 20 Prozent hatte es immerhin ganz gut geschmeckt.

Doch die Unzufriedenheit überwiegt. 14 Prozent gaben an, sehr unzufrieden gewesen zu sein, während 22 Prozent ziemlich unzufrieden waren. Die Enttäuschung lag allerdings nicht überwiegend am Belag. Mit 52 Prozent war der Pizzateig der häufigste Grund für die Unzufriedenheit.

2019 nahm der gebürtige Italiener Luciano Gatto in seiner Heimatstadt Neapel an einem Weltrekordversuch im Pizzabacken teil. Das Rezept seines Pizzateigs ist ein gut gehütetes Geheimnis der Familie.