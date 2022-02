Pläne für 2022: Darauf können sich Besucher der Wilhelma in diesem Jahr freuen

Von: Julian Baumann

Teilen

Die Schneeleoparden-Drillinge Dawa, Karma und Nyima wurden 2021 zu Publikumslieblingen. Doch auch 2022 hat die Wilhelma viele Neuerungen in Planung. © Harald Knitter/Wilhelma Stuttgart

Die Wilhelma in Stuttgart hat große Pläne für 2022: Neue Gehege sollen entstehen und neue Tiere in den zoologisch-botanischen Garten einziehen.

Stuttgart - Die Corona-Krise hat auch den zoologisch-botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart schwer getroffen. Im vergangenen Jahr ging es jedoch bereits bergauf und in diesem Jahr sind viele Neuerungen geplant. Dafür baut die Wilhelma derzeit an vielen Stellen neue Gehege. Die weltweit einzigartige „Elefantenwelt“ wird in diesem Jahr zwar noch nicht eröffnet, dafür können sich Besucher aber beispielsweise über ein neues Tigergehege freuen. Zudem entsteht ein Bereich mit besonders exotischen Tieren.

BW24* enthüllt, auf was sich Besucher der Stuttgarter Wilhelma in diesem Jahr freuen können.

In der Wilhelma ziehen jedes Jahr neue Tiere ein. Seit dem vergangenen Jahr leben unter anderem zwei neue Giraffen und zwei neue Seelöwen im Stuttgarter Zoo. *BW24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.