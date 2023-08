Organismen vermehren sich in der Adria: Urlauber klagen über Jucken und Brennen

Von: Helena Gries

Badegäste an den Stränden der Adria verspüren vermehrt Unbehagen nach dem Schwimmen im Meer. Laut Experten machen sich in den Gewässern bestimmte Organismen breit.

Piran – Sommer, Sonne, Meer: Das stellt für viele Menschen einen perfekten Urlaub dar. Dazu ein schöner Strand und Temperaturen, die zum Baden im Meer einladen. Doch es gibt Faktoren, die das traumhafte Bild stören und den Urlaub schnell ruinieren können. Nicht nur die horrenden Preise in einigen Urlaubsregionen an der Adria, auch juckende und brennende Haut nach einem Bad im Meer gehören eher zu den unschönen Urlaubserlebnissen.

Darüber werden jetzt immer mehr Stimmen von Reisenden laut, die in der Adria gebadet haben. Sie klagen vermehrt über Brennen und Juckreiz nach dem Schwimmen im Wasser vor den Küsten von Slowenien. Experten haben eine Erklärung dafür. Es handelt sich wissenschaftlich gesehen um ein ungewöhnliches Phänomen.

Badegäste an den Stränden der Adria klagen über Jucken und Brennen der Haut nach dem Schwimmen im Meer. Laut Experten machen sich in den Gewässern bestimmte Organismen breit.

Adria-Küste vor Slowenien: Planktonschnecken vermehren sich – Urlauber klagen über Juckreiz nach Bad im Meer

Erst kürzlich musste für zahlreiche Stände entlang der Adria-Küste ein Badeverbot erteilt werden, weil durch die heftigen Regenfälle Abwasser ins Meer gelangt sind. Nun haben sich in den Gewässern der Adria vor der Küste Sloweniens bestimmte Organismen vermehrt. Darüber informiert das Piran Aquarium auf seiner Facebook-Seite. Es handele sich um kleine Planktonschnecken, auch Creseis acicula genannt. Die Organismen bilden laut Experten kleine rosa Wolken, die im Meer zu erkennen seien.

An dem leichten Brennen und Jucken, was man beim Schwimmen im Meer verspüren könnte, seien die 1 cm großen Nadelschuppen der Organismen, die zur Familie der Hinterkiemerschnecken gehören, schuld. Laut der Fachzeitschrift Spektrum sind die Organismen zirka 5 Millimeter groß und kommen regelmäßig im küstennahen Plankton des Mittelmeeres vorwiegend in 10 bis 30 Metern Tiefe vor.

Creseis acicula Gattung: Seeschmetterlinge (Familie Cavoliniidae) Familie: pelagische Hinterkiemerschnecken Größe: 5 mm Vorkommen: im küstennahen Plankton des Mittelmeeres in 10 bis 30 Metern Tiefe Quelle: spektrum.de

Juckreiz und Brennen nach Schwimmen im Meer: Organismen in der Adria sind nicht gefährlich

Berichten des Nachrichtensenders N1 zufolge handele es sich um wärmeliebende Organismen, die durch Strömungen aus den südlichen Teilen der Adria bis vor die Küsten Sloweniens getragen werden. Laut Experten des Nationalen Instituts für Biologie in Slowenien gebe es für Badegäste in der Adria jedoch keinen Grund zur Sorge.

Für Schwimmer seien die Planktonschnecken zwar nicht gefährlich, aber der direkte Kontakt mitunter unangenehm. „Aufgrund ihrer Form können sie manchmal stechen und man sieht sie oft in Badeanzügen stecken“, heißt es vonseiten des Instituts. Daher könne es zu einem Juckreiz oder Brennen der Haut kommen. (hg)