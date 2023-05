Wie wählte Deutschlands Publikum beim ESC? Finnland vorn – Überraschung auf Platz 3

Beim ESC 2023 konnten Lord of the Lost nur 18 Punkte einfahren. Doch wer hat eigentlich vom deutschen Publikum die meisten Punkte eingeheimst?

München/Liverpool – Eingefleischte ESC-Fans aus Deutschland würden wohl am liebsten den Mantel des Schweigens über das deutsche Abschneiden im ESC-Finale 2023 legen. Mit viel Optimismus und Zuversicht angetreten, konnten Lord of the Lost nur 18 Punkte einfahren – und wurden damit Letzter. Nur drei Zähler fuhren die Dark-Rocker durch die nationalen Jurys ein, 15 Punkte gab es zumindest von den Zuschauern.

Den Geschmack der europäischen Gemeinschaft scheint der deutsche Vertreter beim Eurovision Song Contest 2023 also ganz offensichtlich nicht getroffen zu haben. Wer aber konnte wiederum die deutschen Zuschauer von sich begeistern? Die Punkte der deutschen Televoter im Überblick – und wer dabei überraschte.

Welche Länder haben vom deutschen Publikum im ESC-Finale 2023 Punkte erhalten? Finnland sahnt 12 Zähler ab

Zunächst einmal blieb sich das deutsche Publikum beim ESC 2023 treu. Wie schon im Halbfinale, konnte Käärijä aus Finnland mit „Cha Cha Cha“ die Herzen der deutschen Zuschauer erobern – und sich über zwölf Punkte freuen. Schweden mit Loreen kam hierzulande schon im Halbfinale nur durchwachsen an (vier Punkte), im Finale heimste die Siegerin vom Eurovision Song Contest dann sogar nur einen Punkt aus Deutschland ein.

Traditionell durften sich auch die Nachbarländer der Bundesrepublik über Punkte beim ESC freuen. Belgiens Gustaph waren aus deutschen Gefilden zwei Zähler vergönnt, der Schweizer Remo Forrer erhielt drei Punkte und Blanka aus Polen nahm deren vier mit. Im soliden Mittelfeld, werden die Punkte der deutschen Televoter beim ESC-Finale 2023 betrachtet, reihten sich Norwegens Alessandra (fünf Punkte), Kroatiens Let 3 (sechs Punkte) und die Ukrainer Tvorchi (sieben Punkte) ein.

Welchen Ländern die deutschen Zuschauer im ESC-Finale 2023 ihre Punkte gegeben haben

12 Punkte: Käärijä mit „Cha Cha Cha“ aus Finnland

10 Punkte: Marco Mengoni mit „Due vite“ aus Italien

8 Punkte: Albina & Familja Kelmendi mit „Duje“ aus Albanien

7 Punkte: Tvorchi mit „Heart Of Steel“ aus der Ukraine

6 Punkte: Let 3 mit „Mama ŠČ!„ aus Kroatien

5 Punkte: Alessandra mit „Queen Of Kings“ aus Norwegen

4 Punkte: Blanka mit „Solo“ aus Polen



3 Punkte: Remo Forrer mit „Watergun“ aus der Schweiz

2 Punkte: Gustaph mit „Because Of You" aus Belgien

1 Punkt: Loreen mit „Tattoo„ aus Schweden

Albanien trifft im ESC-Finale 2023 Geschmack der deutschen Zuschauer – Eltons Gag eher weniger

Bleiben also noch die acht und zehn Punkte, die sich durch die Stimmen der deutschen Televoter beim ESC-Finale 2023 ergeben. Die zehn Punkte waren Italien und damit Marco Mengoni vergönnt, der nach dem ESC einen Fan glücklich machen konnte. Die größte Überraschung stellten aber die acht Punkte für Albina & Familja Kelmendi aus Albanien dar. Schließlich konnte das südosteuropäische Land den Abend über nicht allzu viele Zähler für sich verbuchen und landete auf Platz 22 von 26.

Die Punkte der deutschen ESC-Jury wurden übrigens von Elton vergeben. Der Moderator aus dem Stefan-Raab-Kosmos leistete sich dabei einen Gag, der Ted-Lasso-Schauspielerin Hannah Waddingham zwar erfreute – aber im Netz mitunter zerrissen wurde. Gut, wie so oft lässt sich nicht immer der Geschmack von allen treffen. Wie eben auch im ESC-Finale, wenn es um die Punkte der Zuschauer geht. (han)